多功能機器人「Spot」酷似小狗　價錢夠買一部豪華汽車

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國波士頓動力(Boston Dynamics)24日宣布，多功能的四足機器人「Spot」已經開始銷售，在Youtube公開介紹影片後，酷似小狗的樣貌，搭配先進的技術，吸引數百萬人點閱，不過公司一向行事保密，連價格都尚未透露。

波士頓動力首席執行官萊伯特(Marc Raibert)表示，「Spot能夠從實驗室走到市面上為更多人工作，對我們來說也是一個里程碑。」不過，Spot不是人人可以買到，目前主要是針對專門企業使用。波士頓動力也未公布Spot確切價格，只透露現貨價格可能可以買下一部豪華汽車。

▲美國波士頓動力公開四足機器人Spot，24日開始進行販售。（圖／取自Boston Dynamic官網）

根據官網介紹，Spot可以行走、跑步、避開障礙物、爬樓梯和跌倒後自行站起來等基本功能，速度可以達到每秒1.6公尺，每次可以運行90分鐘，也可以直接更換電池，另外它具有360度的視野，IP54的防塵、防水保護等級，可以在-20℃~45℃的溫度下操作，最高負重14公斤。

Spot 的應用主要是針對建築、石油和天然氣業者，代替人類執行比較危險的工作。在建築施工時，能夠監督施工現場進度、進行距離測量和比對以及協助搬運建材；在石化產業可以利用視覺科技進行遠端設施檢查，提高工廠營運效率，同時關注是否有危險情況發生。

Spot 在6月曾公開現場演示的影片中，並未按照計劃進行。它在繞圈跌倒後未能靠自己的力量重新站起來。而在這次公開的影片，Spot 已經可以獨自爬過崎嶇的建築工地，並利用安裝的「手臂」打開一扇門。

