正妹女記者直播慘被強吻當場大怒　墨鏡男爽完回家吃官司

▲強吻女記者的男子已經被捕。（圖／翻攝自Twitter／Sara Rivest）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一名新聞台女記者在音樂會現場連線報導時，突然在鏡頭前遭一名陌生男子強吻，當下讓她氣到忍不住表示，「我覺得這樣做很不應該」，但為顧及新聞專業只能強忍怒氣，繼續完成了報導。幸好事發沒多久肇事男子就被警方逮捕，將面臨起訴。

任職於當地電視台WAVE 3的女記者維思特(Sara Rivest)，20日在路易維爾市(Louisville)的肯塔基展覽中心，報導Bourbon & Beyond音樂節時，一名戴著墨鏡的男子在她身後擺出誇張表情，又做出隔空拍打她屁股的動作，雖然一度離開鏡頭，但過沒多久又突然跑回來強吻她臉頰。男子逃跑後，惱怒的維斯特就快就恢復鎮定，專業地完成了她的工作，不過棚內主播也忍不住關心，「你還好嗎？後方有警察，若有需要可以找他們幫忙」。

新聞畫面撥出後引起廣大民眾注意與討論，維斯特後來在推特上表示，肇事的42歲男子古德曼(Eric Goodman)，目前已被逮捕並將面臨肢體騷擾罪的起訴，對方還向她寫了一封道歉信，「我絕對接受他的道歉，我真心相信他也很難受，是很真誠的，然而所有行動都會造成後果，從他的信中看來，現在他也知道自己得去承擔面對，所以我也很同意當局他的起訴。」

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y — Sara Rivest (@SRivestWAVE3) September 20, 2019

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