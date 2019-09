正妹女記者直播慘被強吻當場大怒　墨鏡男爽完回家吃官司

▲強吻女記者的男子已經被捕。(圖/翻攝自Twitter/Sara Rivest)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州一名新聞台女記者在音樂會現場連線報導時,突然在鏡頭前遭一名陌生男子強吻,當下讓她氣到忍不住表示,「我覺得這樣做很不應該」,但為顧及新聞專業只能強忍怒氣,繼續完成了報導。幸好事發沒多久肇事男子就被警方逮捕,將面臨起訴。

任職於當地電視台WAVE 3的女記者維思特(Sara Rivest),20日在路易維爾市(Louisville)的肯塔基展覽中心,報導Bourbon & Beyond音樂節時,一名戴著墨鏡的男子在她身後擺出誇張表情,又做出隔空拍打她屁股的動作,雖然一度離開鏡頭,但過沒多久又突然跑回來強吻她臉頰。男子逃跑後,惱怒的維斯特就快就恢復鎮定,專業地完成了她的工作,不過棚內主播也忍不住關心,「你還好嗎?後方有警察,若有需要可以找他們幫忙」。

新聞畫面撥出後引起廣大民眾注意與討論,維斯特後來在推特上表示,肇事的42歲男子古德曼(Eric Goodman),目前已被逮捕並將面臨肢體騷擾罪的起訴,對方還向她寫了一封道歉信,「我絕對接受他的道歉,我真心相信他也很難受,是很真誠的,然而所有行動都會造成後果,從他的信中看來,現在他也知道自己得去承擔面對,所以我也很同意當局他的起訴。」

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y