民進黨33周年黨慶、全代會28日登場　賴清德是否出席成焦點

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨33周年黨慶及全代會28日將登場，流程搶先在27日中午曝光。全代會部分，將在創黨地點圓山大飯店舉辦，邀請資深黨員與總統蔡英文共襄盛舉；黨慶「台灣派對」辦在中央黨部周圍，邀請支持者參加同樂，預計從下午三點一路到晚上八點舉行一系列活動。

民進黨第十八屆第二次全國黨員代表大會28日下午兩點登場，地點選在具有紀念意義的圓山大飯店，由立委劉世芳、張宏陸擔任主持人。此次全代會以「2020、世代共贏」為主題，將針對明年大選進行首次大造勢，邀情資深黨員與小英、主席卓榮泰一同共襄盛舉。

全代會中預計要通過「社會同行世代共贏決議文」。卓榮泰表示，這份決議文代表台灣社會齊步同行、不同世代攜手共贏的綱領，也象徵民進黨壯大台灣的核心精神。民進黨副秘書長林飛帆指出，決議文有幾個核心精神，其中在捍衛主權方面，明確拒絕一國兩制，民主防衛機制上要深化國防自主、加強民主防衛相關法制內容。

另外，33周年黨慶部分主題訂為「台灣派對」，地點選在黨部周圍北平東路封街進行，由市議員張之豪、林智鴻、發言人薛呈懿擔任主持人，邀請支持者同樂。黨慶突破傳統造勢活動，邀請跨世代表演者演出，表演嘉賓包含楊秀卿、胖克兄弟、1976、二本貓、高雄鼓道場、隨性樂團、董事長樂團、大支等，卓榮泰也將上台致詞喊話。

除了主舞台演出，黨慶也結合「民主辦桌世代共參論壇」、「民主現場人物展覽」、「台灣力市集」等活動。

33周年黨慶適逢2020大選，將成為選戰百日倒數前的首次大造勢，其中，被認為是「最強組合」的關鍵人物，前行政院長賴清德是否出席成為外界關注焦點。羅文嘉日前受訪時透露，包含賴清德、前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮都有寄送邀請函，但是否出席活動還要等對方回覆。

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