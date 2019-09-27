抱怨切車未打方向燈…Fit不是喜美大歪樓　網加碼：喜美大全家

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名網友上網抱怨一台Fit汽車駕駛，沒有先打方向燈就突然切車，沒想到，PO文一出，竟被網友大歪樓，熱議「Fit不是喜美」，不到20小時，就引起1百多則留言討論，更有網友開心點名「喜美大全家」，雖然原PO蔡姓網友已在事後解釋，「只是避免做廠牌置入」，但喜美與Fit的話題已經因此引起討論。

▲有網友上網抱怨汽車駕駛未打方向燈就切車，竟意外引起Fit不是喜美的討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）

蔡姓網友在臉書《新竹爆料公社》上P0文，「藍色喜美！！變換車道可以不用打方向燈說切就切的嗎？」，沒想到網友幾乎忘了影片中未打方向燈就變換車道的違規，反而關注在「是Fit不是喜美」、「很多人都認為H就是喜美好嗎」、「Honda是本田，喜美是車款，還有這台是Fit，車款知識有待加強」、「你才喜美，你們全家都喜美，看到H就以為是喜美」。

也有網友繼續蓋樓喜美梗，將「喜美全家福」大點名；「Accord~~大台喜美，Cr-V~~休旅喜美，Civic~~正宗喜美，City~~小台喜美，FIT~~沒尾巴喜美，請善用台灣國罵問候那台沒尾巴喜美」、「NSX應該是喜美王」、「CR-Z = 兩座喜美」、「莫名奇妙的被上了一堂認識車款的課…大家蠻幽默的」。

雖然蔡姓網友事後編輯留言，表示「對藍色喜美有意見酸民，請自行翻譯成藍色H車…我沒必要廠牌置入」但這則PO文仍在一天之內引起百餘則留言，少數網友不為「喜美」干擾，認為「真的撞上你也有肇責，因為台灣有條智障法規叫「應注意而未注意前方行車安全」、「車廠牌不重要，還有車速，車速不管快慢都不能這樣切啊，變換車道不用注意後方來車膩？扯車速的幹嘛？所以照你們邏輯機車騎右邊被開車門的撞到也是機車騎太快了！？神邏輯欸！」、

「你應該讓他過的，然後將不打燈跨越車道線的三帳照片幫他上傳交通大隊，增加國庫稅收」。

新竹市警方提醒，從10月1日起，不論是轉彎或者變換車道，未打方向燈將加重罰款，金額可達1200元至3600元，民眾切勿因小失大，跟自己的荷包過不去，若遇有違規，也可將手邊事證上新竹市警察局交通警察隊網站上檢舉，警方即可受理。

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