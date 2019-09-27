老饕最愛「蟹膏之王」不用飛愛爾蘭吃　網購把霸王蟹直送來台

▲秋天大口吃蟹，網購業者在美食週年慶主打在家動動手就能品嚐到各國產地的蟹美食。（圖／樂天市場提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

日本人吃海鮮，統計一年一人平均吃下70公斤，台灣人也愛海鮮，平均一年一人吃掉35公斤，排名全球第4。正值時序入秋是吃螃蟹的季節，「螃蟹」、「秋蟹」等成為網友熱搜關鍵字，網購業者看準秋天品蟹商機，在線上美食週年慶中主打可以品嚐到來自各國產地的美味蟹，另同步推出吃蟹神器螃蟹夾及蟹鉗，讓老饕輕鬆享受美食、大口吃蟹。

秋蟹肥美的原因在於中秋節前後正值螃蟹繁殖季節，公蟹或母蟹都會把自己吃得肥肥嫩嫩，好孕育下一代，因此蟹膏蒸熟後香氣四溢。根據漁業署統計，台灣2017年蟳蟹生產量值總計高達750公噸，國內每年整體蟳蟹類市場更超過10億元商機。日本三大蟹松葉蟹、 鱈場蟹、毛蟹的最佳品嘗時節則是自秋季到春季，也刮起一陣吃蟹熱潮。

樂天市場觀察，每到時序即將進入秋季時，站上「螃蟹」、「秋蟹」、「蟳蟹」、「帝王蟹」等關鍵字搜尋量激增3成，相較其他季節訂單量成長50%，今年站上螃蟹相關品項更是較去年同期增加3成，產地除了有台灣、日本北海道，還有來自南美智利的帝王蟹腳、南亞斯里蘭卡的母花蟹，肉質鮮美甘甜、紮實且富有彈性，另外也可以買到愛爾蘭的霸王蟹，其擁有比其他蟹類6～10倍的飽滿蟹膏，是老饕們最愛的「蟹膏之王」。

▲愛爾蘭熟凍霸王蟹。

▲斯里蘭卡母花蟹。

樂天市場搶秋蟹商機，東森購物網也針對入秋食補將於9/30起推出「頂極食客」活動，包括火鍋料、湯頭、沖泡飲、餐券等優惠79折起，其中特別推薦饗食天堂平日下午茶券2張只要1,450元，吃貨食間老饕級正宗江蘇太湖大閘蟹6隻3,000元有找，阿忠師香濃嫩Q軟骨肉獨享包6包680元，超值重裝包普耳茶嚴選迷你沱系列5種口味任選，攜帶外出方便飲用。

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