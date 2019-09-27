電子台廠大阪徵人「時薪比超商低」…10月後恐違法　網嘆：發揚低薪文化

▲日本時薪比台灣稍高。（示意圖／取自pakutaso）

記者林瑩真／綜合報導

目前日本最低基本時薪為874日圓（約新台幣248元），然而，一名網友PO文指出，某電子業台廠在日本大阪開設子公司，招募員工竟開出時薪950日圓（約新台幣273元），被其他網友質疑「比日本超商店員時薪還低」，是將台灣的低薪水文化帶去日本發揚光大。

原PO在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」貼出這家台灣上市公司的大阪子公司徵才資訊，希望招募一名「日文檢定N1以上」的長期總務時薪制員工。條件除了週一至週五早上9時至下午2時的工作時間外，還要負責製作報價單、交貨單、退貨事務等，必須要通過大阪主管的日文電話面試。

不過，仔細看看徵才資訊開出的薪水，雖然有上限4萬日圓（約新台幣11500元）的交通費補助，但時薪僅950日圓。網友就紛紛留言「...便利商店至少有1050日圓」、「...這薪資...如果是要徵求中日語言都通的，這真的很低」、「台灣這麼大的公司開這種價格...真爛」、「天啊！把台灣的低薪帶去日本發揚光大」、「這個薪水大概是餐廳的服務生的薪水」。

另外，大阪將從2019年10月起調整最低時薪至964日圓（約新台幣277元），因此以上徵才資訊的薪水恐怕違法。不過也有網友透露，該公司的日本職缺「都過滿爽的」，因此薪資水準不會比照日本；還有網友表示，日本超商、餐廳重勞動跟排班，時薪雖高，但流動率也高。

▲台灣電子廠於大阪子公司徵人，但時薪比超商低。（圖／翻攝自Facebook／日台交流広場（台湾と日本））

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