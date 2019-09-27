國慶服務隊驚見「桂綸鎂」、「吳慷仁」　銘傳25金釵、金帥亮相

▲銘傳大學國慶親善服務隊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

雙十國慶即將來臨，今年是銘傳大學連續第35年負責國慶禮賓接待，共有15位「金釵」與10名「金帥」，將在典禮上擔任指引及接待，讓貴賓感受專業親切的貼心服務。這次隊員中也出現不少明星臉，擁有「小桂綸鎂」之稱的親善服務隊隊長趙碧祺指出，這是自己第3次參與國慶大典服務，希望能將經驗繼續傳承，也期許典禮圓滿成功。

趙碧祺說明，這次除了專業的接待服務課程外，團員們也接受「BLS基本生命救命術」訓練，遇到突發狀況，禮賓人員可在第一時間做基本救護，待管制官及醫療團到場接手後續治療，同時也訓練了多項迎賓接待時的隨機狀況，希望遇到問題時，能適時給予必要協助。

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▲今年是銘傳大學連續第35年負責國慶禮賓接待，共有15位「金釵」與10名「金帥」。（圖／記者呂佳賢攝）

除了隊長趙碧祺被說像明星桂綸鎂外，也有團員余杰恩撞臉「吳慷仁」，他表示，這次是第二次服務國慶大典，以學長的身分參加，希望能將經驗傳承，有更好的表現。

▲銘傳小吳慷仁 。（圖／記者呂佳賢攝）

銘傳金帥首度有印度學生Srivastava Osho參加，他表示，自己相當喜歡台灣的文化和濃厚的人情味，因為受到推薦而加入服務隊，雖然在訓練的過程中，中文溝通還是有些困難，但也因為不斷的訓練，增加中文口語的練習機會，讓他中文越來越進步。

銘傳大學親善服務隊指導老師何采容表示，國慶典禮天氣如果炎熱，就要注意貴賓是否有中暑或熱衰竭的現象，因此在訓練時會特別著重觀察賓客狀況。若真有緊急狀況，除立即給予基本救護，並將協助清場、保持空氣流通，趕快通知大會管制官及醫療團隊，讓貴賓得到最好的醫療照顧。

▲銘傳大學國慶親善服務隊。（圖／記者呂佳賢攝）