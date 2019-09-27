超大豪雨來襲！水利署發佈最新警示：新北市二級淹水警戒

▲中央氣象局持續針對全台6縣市發布大豪雨特報，經濟部水利署今（27）日中午針對新北市發佈二級淹水警戒。（圖／中央氣象局）

記者林淑慧／台北報導

中央氣象局持續針對全台6縣市發布大豪雨特報，經濟部水利署今（27）日中午發佈最新警示，針對新北市發佈二級淹水警戒，提醒在低窪地區及道路的民眾請特別注意防範淹水。

中央氣象局持續發布大雨、超大豪雨特報，受到東北風影響，雨區擴大，台北市、新北市、基隆市、屏東縣、花蓮縣和台東縣等6縣市發布大雨特報，宜蘭縣山區持續發布超大豪雨特報，宜蘭縣則列為大豪雨特報。

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依據經濟部水利署發佈的淹水警戒，新北市汐止區的保長里、長安里、橫科里、福山里、鄉長里、江北里、長江街、五堵、汐萬路、大同路、樟樹一、二路一帶、長興街、長安街、汐止火車站、茄苳街、環河路，目前已達二級淹水警戒。

根據氣象局所公布的資料，截至上午11時40分為止，今日雨量累積前十名都在宜蘭，其中前六名的累積雨量都超過200毫米。以宜蘭東澳嶺測站來看，降下235毫米是全台降雨量第一名，第二名是金岳國小測站達225.5毫米，宜蘭東澳測站達218毫米位居第三，第四名是宜蘭蘇澳的烏石鼻測站達217.5毫米，第五名則是宜蘭蘇澳的永樂國小有211毫米的雨量。

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