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韓賜村酸「總統路坎坷」憂雙殺！韓國瑜笑了：競總設高雄，我們一定常見面

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▲▼0927韓國瑜回答質詢手勢 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜被酸「總統之路很坎坷」，面帶笑容起身回應。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣、莊智勝／高雄報導

高雄市議會今（27日）開議第2天，上午質詢最後由民進黨團總召韓賜村領團、與市議員陳明澤、鄭光峰共同質詢，在討論林園交通建設等問題後，韓賜村突語出驚人地表示，「韓市長你要去選總統，我擔心這條路會很坎坷，到時候可能會雙殺，雙殺啦，你知不知道？」

民進黨籍議員韓賜村、陳明澤、鄭光峰聯合質詢韓國瑜，過程中算是相當溫順和平，3人先就林園交通建設、高雄市水患防治、直播之亂治安憂慮、小港醫院擴建、明年度預算編列等議題進行意見交換，也獲得韓國瑜正面回應。

但就在質詢時間即將結束時，韓賜村突語出驚人地說，「韓市長你要去選總統，我很擔心這條路會很坎坷，到時候可能會被雙殺，雙殺啦、棒球裡面的那個雙殺你知不知道？我不知道下一次會跟你在哪裡見面，何時見面在何地啦！」

韓國瑜聽聞後臉上掛起笑容，回應道「過去總統候選人，沒有一位將競選總部放在高雄，就從我開始，我是第一位，代表我們會很常見面，好不好？」

在韓國瑜回覆完畢後，鄭光峰再接著補槍，「謝謝市府團隊啦，到時候我們會不會在議會見面，這很重要，這次還有很多議員沒有質詢到，不要造成遺憾，我想我們明年還是會在議會再見面啦！」

►他奶奶的美麗小秘訣

▼韓賜村（中）酸韓總統路恐被雙殺（左為鄭光峰，右為陳明澤）。（圖／ETtoday）

▲▼韓賜村3人組質詢韓國瑜。（圖／ETtoday）

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