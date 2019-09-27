2男合作專偷娃娃機店　夜路走多踢到鐵板當場落網

▲桃園市王姓、許姓男子涉嫌於去年11月間至今年1月間，以自製工具專門破壞娃娃機店兌幣機竊取財物。（資料照，與本案無關／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓、許姓男子從去年11月至今年1月間，專門以24小時營業且無人看顧的娃娃機店為下手行竊目標，2人以自製工具選擇娃娃機店，確定無人在場後破壞兌幣機，竊取財物後逃逸，警方查出至少涉及十餘起竊案；2人落網後坦承犯行；檢方偵結依加重竊盜罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，32歲的王姓與35歲的許姓男子合組竊盜2人組，涉嫌在去年11月14日、16日、27日與今年1月7日，以自製L型工具、扳手與扁鑽等在桃園市中壢區、龍潭區等地，專挑24小時營業的娃娃機店，於深夜至凌晨下手行竊，破壞店內兌幣機後，竊取裡面硬幣與紙鈔，金額從100多元至10萬元不等。

警方根據娃娃機店受害人提供監視畫面，確認王、許涉案，2人作案後轉換至台中地區作案，遭台中警方當場查獲送辦，犯案時所穿衣物與在桃園地區犯案時衣著相同；檢方偵訊時，王、許2人均坦承犯行，偵結依加重竊盜罪嫌將2人提起公訴。

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