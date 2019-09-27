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最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望

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▲▼ 最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望（圖／記者林敬旻、劉維榛攝）

▲熱飲容易灑出來，讓外送員很苦惱！（示意圖／記者林敬旻、劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少上班族喜歡喝咖啡提神，隨著外送服務正夯，只要輕鬆在手機下單，就可送到指定位置！但在外送員眼中，其實最怕接到咖啡、熱飲訂單，明明騎車時速很慢，飲品還是濺出杯外，最後還要慘吃客人負評，讓他們實在有苦難言。

一名外送員在臉書《靠北Ubereats》討拍，日前接到一筆咖啡訂單，就怕運送過程會濺出來，他小心翼翼催油門，「時速只騎20～30公里」，怎料一抵達目的地，打開保溫袋整個眼神死，「還是濺出來不少，真的很絕望。」

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，自從當外送員後，「每天最怕外送熱咖啡」，只好向同行神隊友跪求運送密技？求助文一貼出後，不少高手傳授小撇步，「用杯墊（官方的）+貼膠帶（我自己帶），但不要貼到別人進食的地方」、「沒有封膜機的店家，請店家用2個杯子各裝半杯，杯蓋用膠帶十字封」、「我是塞海綿啦…很方便」、「放前踏，買袋子綁起來」。

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▲▼ 最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

▲▼ 最怕客人訂熱咖啡！外送員曝「容量比較少」原因：真的很絕望（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

▲有同業直言，乾脆請店家不要裝太滿，因此容量比較少！（圖／翻攝臉書靠北Ubereats）

正因為熱飲會讓杯蓋或湯蓋變鬆，不少外送員辛酸抱怨，「每次熱咖啡很容易吃餐點損害負評」、「避開不平整道路，真的不能閃就盡量慢速經過，不要急衝急煞，過彎也要平穩，然後還是可能負評，因為太慢」。

除了熱飲食品，日前本站曾報導《外送員超怕接的單！「點這種食物＋在這裡取餐」最惹人厭...沒人想送》，指出外送員超怕接到冰淇淋、蛋糕等；而最怕的取餐地點則是在百貨商圈。

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