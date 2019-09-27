12青年幫地球進「最後的晚餐」　小林村遺族籲重視山林共存

▲中部平埔族群青年聯盟執行長王商益，則以現場祈福活動，用歌聲呼籲政府守護山林。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（27）日上午於立法院前舉辦「連續弔亡地球喪禮」，邀請12位氣候青年門徒共進「地球最後的晚餐」。因莫拉克風災遭滅村的小林村青年徐大駿，為青年代表團之一，他表示，希望從自己的故鄉消失，能喚醒台灣人對氣候議題重視，如果人類持續消耗自然資源，可能還沒等到正式氣候變遷，就已走向滅亡。

今年9月20至9月27日為全球串連氣候行動週，目前已超過180個國家、400多萬人響應，台灣健康空氣行動聯盟也不缺席，今日於台北、高雄兩地同步舉辦「反抗從生態滅絕到人類滅絕」氣候行動，聯盟指出台灣人均排碳量11.5公噸，在全球排名第16名，要求當權者共同面對空污危機。

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▲大潭藻礁親子團也是青年代表團之一。

上午的活動中，由12位青年在立法院大門口辦桌，為預備受難的地球共進最後晚餐。代表出席者來自世界各行各業，有小林村青年，也有大潭藻礁親子團、女農，日本、美國、德國交換生也紛紛出席響應。

守護藻礁親子團表示，氣候變遷刻不容緩，大團藻礁有豐富生態，小孩實際體驗過後，更能感受到生態的美好，希望政府不要在7600藻礁上蓋天然氣接收站。

▲12位氣候青年來自世界各地。

中部平埔族群青年聯盟執行長王商益，則以現場祈福活動，用歌聲呼籲政府守護山林。他表示，原住民族與山林共存方式，是未來人類延續生命重要關鍵，而原住民居住的地方，又與山林十分接近，「當氣候產生變化時，會感受到山林在崩解」，希望政府能重視原住民族與山林關係，保障生命與財產。

小林村青年、大武壠族徐大駿也分享自身經驗，希望藉由自己的故鄉消失，喚醒政府對氣候議題重視。他表示，在原住民的主觀意識中，人若沒有與土地串連，文化就會消失，希望能藉由今日的發聲，讓環保守護地球的觀念，傳遞給下一代。