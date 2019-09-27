日本面板大廠JDI最後希望？　傳蘋果擴大金援至200億日圓

▲日本顯示器（Japan Display Inc.）。（圖／路透社）

記者姚惠茹／綜合外電報導

iPhone面板供應商日本顯示器（Japan Display Inc.）財務陷入困境，繼宸鴻科技（TPK-KY）宣布撤回投資之後，26日傳出以嘉實基金為首的中國大陸投資集團也將宣布放棄投資計劃，但蘋果則是考慮擴大金援規模，由原先計劃的100億日圓翻倍至200億日圓。

《華爾街日報》引述消息人士透露，雖然中國大陸投資集團傳出放棄投資計畫，但是由於JDI做為iPhone的主要液晶顯示器供應商，提供包括最新一代iPhone 11的顯示器零件，因此傳出蘋果考慮擴大金援規模，由原先計劃的100億日圓翻倍至200億日圓。

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JDI做為iPhone螢幕的主要供應商，公司營收逾六成都來自蘋果，甚至在2015年與蘋果達成協議，特別在日本建立專為蘋果生產LCD面板的新廠，耗資約15億美元，隨後面臨iPhone銷量放緩，還有OLED螢幕逐漸取代LCD螢幕的問題，導致財務陷入困境。

JDI積極尋求資金支援，引進以嘉實基金（Harvest Fund）為首的中國大陸投資集團與宸鴻科技 （TPK-KY），但是TPK在今年6月率先宣布撤回計畫，後來傳出中國嘉實基金與香港基金綠洲管理公司將為JDI增加約100億日元的資金支援，共計提供800億日元的紓困資金，如今又生變。