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交部修法「2歲以下幼童」須坐後向式安全座椅　最快109年實施

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▲▼ ▲▼嬰兒,新生兒,出生率,少子化,生育補助,兒童安全座椅。新logo（圖／記者李毓康攝）

▲保護幼童乘車安全，2歲以下幼童將強制坐後向式安全座椅。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部27日預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」第四條及第十四條草案，原本規定1歲以下或體重未達10公斤幼童，應安置於車輛後座的嬰兒用臥床或後向幼童用座椅上，並予以束縛或定位，現在修改為2歲以下幼童；年齡逾2歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下的幼童，需優先選用後向式幼童用座椅，最快109年實施。

現行條文規定，年齡在1歲以下或體重未達10公斤幼童，搭乘小客車時應安置於車輛後座的嬰兒用臥床或後向幼童用座椅；年齡逾1歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下，應坐於車輛後座的幼童用座椅。

請繼續往下閱讀...

交通部修法將規定改為，年齡在2歲以下幼童，應安置於車輛後座嬰兒用臥床或後向幼童用座椅；年齡逾2歲至4歲以下，且體重在10公斤以上至18公斤以下者，應坐於車輛後座幼童用座椅，並優先選用後向式幼童用座椅為宜。

交通部表示，包含美國兒科醫學會在內，許多國內外研究皆認為，車輛發生事故時，後向式乘坐的安全性高於前向 式75％，衡酌國際趨勢與產業現況修改國家標準 CNS11497「車用兒童保護裝置」規定，為條文妥適完備並兼顧國際規範，因此有修正的必要。

刪除乘坐後向式安全座椅的體重規定部分，交通部表示，體重限制是民國90年5月29日訂定發布的，當時以1歲或10公斤作為區分，但考量現在幼童發育更為快速，且體重逾10公斤仍可乘坐在後向式安全座椅，因此刪除體重規定，2歲以下都應該規定，許多國家例如美國也都朝這個方向前進。

交通部表示，從27日起預告2個月，等預告期滿還會再廣泛收集外界意見，再來開會確定實施時間，後續還需行政作業時間，像是透過宣導體系向外界宣導，實施日期將待標檢局制定產品相關規格檢測的實施日期，預計最快109、110年才會上路。

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