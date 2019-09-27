　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

延攬黃珊珊致白橘惡化？　親民黨：不因柯文哲人氣高附著他

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼親民黨秘書長李鴻鈞。（圖／記者林銘翰攝）

▲親民黨秘書長李鴻鈞。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

親民黨台北市議員黃珊珊26日受訪時證實，確實有接獲台北市長柯文哲的徵詢擔任副市長，自己也很樂意幫忙，此舉也遭解讀是柯文哲向親民黨釋出善意，以利為自己爭取親民黨的總統門票。對此，親民黨秘書長李鴻鈞27日表示，對於整件事親民黨事前完全沒有接到任何訊息，不過人彼此之間的誠信與互信非常重要，雖然柯文哲現在人氣很高，但親民黨是個有主體性的政黨，「不能因為人氣高就附著他」。

柯文哲確定將延攬黃珊珊入北市府，據了解黃珊珊入府後將會接替副市長鄧家基的位子，而鄧家基則預計在10月去職，轉任悠遊卡公司董事長。親民黨秘書長李鴻均27日表示，對於整件事親民黨事前完全沒有接到任何訊息。

李鴻鈞表示，對於黃珊珊將接任台北市副市長，「包括宋主席、親民黨及我本人都沒有接到任何訊息，我們完全不清楚」，大家都是看到新聞才知道。李鴻鈞也指出，其實鄧家基也是親民黨員，也肯定五年多來對台北市政付出的努力，是一位值得肯定的副市長，所以也不知道他被換掉的原因跟理由，不過親民黨給予尊重。

至於是否還有「白橘合作」之空間，李鴻鈞則解釋，宋楚瑜還是柯文哲的市政顧問，到目前為止也還有不定時向宋楚瑜請益，但很多事情必須建立在彼此互信的基礎上，包括基層也有很多類似的疑問，認為親民黨與柯文哲有一定程度的結盟，柯文哲到地方走動雖然有很多親民黨的人與資源，其實都直接跳過親民黨中央直接與地方聯絡，「這我們也搞不清楚」，不過親民黨會給社會大眾一個交代，做出最後的決定。

不過此番言論是否意指目前雙方互信基礎仍不夠？李鴻鈞則再度強調，人彼此之間的誠信與互信非常重要，雖然柯文哲現在人氣很高，但親民黨是個有主體性的政黨，「不能因為人氣高就附著他」。他指出，親民黨之所以握有總統門票是因為得到選民的認同，因此必須要以理性與專業作為支撐，這才是真正最大的後盾。

李鴻鈞強調，柯文哲人氣高，但親民黨不會附著於柯文哲壯大自己，「這不需要」，也是基本的格調，親民黨絕對會做出最後的決定與判斷，也會盡量朝現在民意所趨的方向努力。

此外，日前柯文哲被問是否有跟宋楚瑜約見面時，曾回答「有在約，不過他好像這陣子出國，等回國就會約見面」。李鴻鈞對此說，「有沒有出國是柯文哲講的，就我所知道我們也沒講他出國」，也不知道究竟宋楚瑜究竟有沒有出國，不過自己隨時都可以跟他聯繫，至於見面的時機點就由主席判斷，「我也沒辦法代他回答」。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
BMW重機外送員「二輪戰四輪」！憤怒貓左衝轎車　網朝聖：一秒
浮誇媽「住我子宮10個月」要收房租　女兒淚當人肉ATM：寧孤
雪乳網紅搭機「中洞開露黑蕾絲Bra」震懾空姐　正副機長輪流朝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨33周年黨慶、全代會28日登場　賴清德是否出席成焦點

韓賜村酸「總統路坎坷」憂雙殺！韓國瑜笑了：競總設高雄，我們一定常見面

時力陳雨凡宣布退選！聯手民進黨許淑華「拉下費鴻泰」

中火「煤」搞定又要加新機組！中市府：兩原則沒解決絕不妥協

延攬黃珊珊致白橘惡化？　親民黨：不因柯文哲人氣高附著他

反送中「蒙面」曝光　吳音寧號召：一起加入929大遊行挺香港

老家新北壽德新村帶團加油打氣　韓國瑜現身議會變「粉絲見面會」

郭台銘爭取親民黨總統門票？　幕僚駁：已講過要選就是獨立連署

一張圖看關鍵8天轉折　郭台銘915深夜決定棄選總統

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟民眾黨立委合掛看板

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

《看臉時代》翻拍陸劇！　 男主角是《復仇筆記》19歲朴所羅門

邱澤靠「直覺」火速認追張鈞甯　以結婚為前提追求「有好消息再分享」

存款剩1170！村長媽「接手扛家」 己不富裕...卻暖助精障母子20年

【社畜時代】千萬別跟老闆拼輸贏！ 你永遠都是慘敗的一方！｜特別篇EP.3｜

林宥嘉新歌《少女》甜到蛀牙！　「MV女主角是我的老婆」

民進黨33周年黨慶、全代會28日登場　賴清德是否出席成焦點

韓賜村酸「總統路坎坷」憂雙殺！韓國瑜笑了：競總設高雄，我們一定常見面

時力陳雨凡宣布退選！聯手民進黨許淑華「拉下費鴻泰」

中火「煤」搞定又要加新機組！中市府：兩原則沒解決絕不妥協

延攬黃珊珊致白橘惡化？　親民黨：不因柯文哲人氣高附著他

反送中「蒙面」曝光　吳音寧號召：一起加入929大遊行挺香港

老家新北壽德新村帶團加油打氣　韓國瑜現身議會變「粉絲見面會」

郭台銘爭取親民黨總統門票？　幕僚駁：已講過要選就是獨立連署

一張圖看關鍵8天轉折　郭台銘915深夜決定棄選總統

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟民眾黨立委合掛看板

CBA／執教林書豪是新挑戰　北京首鋼主帥：連訓練課都有壓力

彰化敬老禮金縮水只發1千元綠營槓上了　　藍營：會債留子孫

擔任終身成就獎引言人　卜學亮怕時間不夠長...認壓力比等拿獎大

獨／許光漢一句話　蔡旻佑當場變臉...形象破功秒嗆：干我屁事！

LINE推出12組貼圖下殺6元　限時一折旋風來襲

超猛婆婆包三餐！媳婦掀蓋一看...柚子和百香果「長不一樣」　網友羨慕翻

民進黨33周年黨慶、全代會28日登場　賴清德是否出席成焦點

亞錦賽／中職下半季戰況膠著　比賽場地恐有變數

上大號「衛生紙用免錢還狂抽」室友氣炸！　林進「3罪狀」嗆小A辣男友：廢物

蘋果不忘照顧「元老級」用戶　推iOS 12.4.2系統更新

政治熱門新聞

黃創夏曝軍公教「含淚投票2.0..

品觀點民調：蔡40.3％、韓2..

旺旺中時民調：蔡39.1％　韓..

美通過台北法案！韓國瑜：若當選..

韓國瑜喊辦「電競嘉年華」　主辦..

不滿宋楚瑜失言閃離　黃珊珊觸動..

陸軍269旅士官嚴重燒傷命危

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟..

大港開唱諷韓像「X頭」！韓國瑜..

LIVE／郭台銘總統路的轉折　..

堅持退黨！藍委：國民黨應誠心向..

高議會開議第二天　議事廳入口響..

一人害全黨！大老獻策韓國瑜求救..

高雄市議會Day 2！黃捷抽中..

更多熱門

相關新聞

民進黨執政問題一籮筐　有何資格大肆慶祝？

民進黨為慶祝33週年黨慶，928當天要在黨部前的北平東路封街慶祝。然而，民進黨自2016年上台以後，不思考如何治國及促進經濟發展，卻頻頻發動政治鬥爭。

看「命盤」，韓國瑜當總統「天註定」？

郭台銘爭取親民黨總統門票？　幕僚駁斥

快訊／蔡壁如再爆：郭台銘願意跟民眾黨立委合掛看板

傳郭台銘找親民黨要「門票」　李鴻鈞：初選後有聯繫

關鍵字：

柯文哲宋楚瑜李鴻鈞親民黨2020大選2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

具惠善突「宣布新計劃」　網全傻眼

川普罵別人噁心 女兒激凸他無言

2歲童停車場慘死　網：都是媽媽的錯

王瞳吻戲前晚「和艾成街頭爆激烈口角」！

產科名醫子宮也破裂　同事擠手術臺搶救她

身分證含1與0　吃Buffet半價

北北基等5縣市大豪雨　米塔颱風最快今晚生成

OL挽腥夫「砸240萬找小四色誘」　無效不退費

妻偷吃夫雙胞胎哥　懷孕不知爸是誰

瞞難產妻二寶已當天使　醫師視訊：寶寶好走

水電工遭控性侵！秀親密對話不起訴

翻盤！張鈞甯道歉　打臉邱澤認愛

《炮仔聲》2新角色驚見83萬人氣網紅

更多

最夯影音

更多

借我靠一下～治療犬到迪士尼玩耍 倒唐老鴨懷裡充電...秒露療癒燦笑

這個很貴！潮爸上街想買包包被拒絕 2歲娃崩潰跺腳...爆氣喊：你有很多了

「15項交通新制」10/1上路！　轉彎、變換車道沒打方向燈加重罰

男工程師KTV展高亢魔嗓　原KEY飆《等一個人》超虐心

「對我有利的證據全消失！」　尤振仲首度出面控台鐵惡意欺騙

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面