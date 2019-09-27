延攬黃珊珊致白橘惡化？　親民黨：不因柯文哲人氣高附著他

▲親民黨秘書長李鴻鈞。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

親民黨台北市議員黃珊珊26日受訪時證實，確實有接獲台北市長柯文哲的徵詢擔任副市長，自己也很樂意幫忙，此舉也遭解讀是柯文哲向親民黨釋出善意，以利為自己爭取親民黨的總統門票。對此，親民黨秘書長李鴻鈞27日表示，對於整件事親民黨事前完全沒有接到任何訊息，不過人彼此之間的誠信與互信非常重要，雖然柯文哲現在人氣很高，但親民黨是個有主體性的政黨，「不能因為人氣高就附著他」。

柯文哲確定將延攬黃珊珊入北市府，據了解黃珊珊入府後將會接替副市長鄧家基的位子，而鄧家基則預計在10月去職，轉任悠遊卡公司董事長。親民黨秘書長李鴻均27日表示，對於整件事親民黨事前完全沒有接到任何訊息。

李鴻鈞表示，對於黃珊珊將接任台北市副市長，「包括宋主席、親民黨及我本人都沒有接到任何訊息，我們完全不清楚」，大家都是看到新聞才知道。李鴻鈞也指出，其實鄧家基也是親民黨員，也肯定五年多來對台北市政付出的努力，是一位值得肯定的副市長，所以也不知道他被換掉的原因跟理由，不過親民黨給予尊重。

至於是否還有「白橘合作」之空間，李鴻鈞則解釋，宋楚瑜還是柯文哲的市政顧問，到目前為止也還有不定時向宋楚瑜請益，但很多事情必須建立在彼此互信的基礎上，包括基層也有很多類似的疑問，認為親民黨與柯文哲有一定程度的結盟，柯文哲到地方走動雖然有很多親民黨的人與資源，其實都直接跳過親民黨中央直接與地方聯絡，「這我們也搞不清楚」，不過親民黨會給社會大眾一個交代，做出最後的決定。

不過此番言論是否意指目前雙方互信基礎仍不夠？李鴻鈞則再度強調，人彼此之間的誠信與互信非常重要，雖然柯文哲現在人氣很高，但親民黨是個有主體性的政黨，「不能因為人氣高就附著他」。他指出，親民黨之所以握有總統門票是因為得到選民的認同，因此必須要以理性與專業作為支撐，這才是真正最大的後盾。

李鴻鈞強調，柯文哲人氣高，但親民黨不會附著於柯文哲壯大自己，「這不需要」，也是基本的格調，親民黨絕對會做出最後的決定與判斷，也會盡量朝現在民意所趨的方向努力。

此外，日前柯文哲被問是否有跟宋楚瑜約見面時，曾回答「有在約，不過他好像這陣子出國，等回國就會約見面」。李鴻鈞對此說，「有沒有出國是柯文哲講的，就我所知道我們也沒講他出國」，也不知道究竟宋楚瑜究竟有沒有出國，不過自己隨時都可以跟他聯繫，至於見面的時機點就由主席判斷，「我也沒辦法代他回答」。

►超越藍綠，就靠她了