時力陳雨凡宣布退選！聯手民進黨許淑華「拉下費鴻泰」

▲陳雨凡退選並支持許淑華參選。（圖／翻攝自陳雨凡臉書）

記者張乃文／台北報導

時代力量台北市信義南松山區原提名律師陳雨凡參選，但在27日上午宣布退選台北市第7選區（信義、南松山），並改與民進黨提名立委參選人、現任台北市議員許淑華合作，希望能聯手拉下國民黨立委費鴻泰。

陳雨凡27日在許淑華及民進黨副秘書長林飛帆、立委林昶佐等人陪同下出席記者會，並宣布退出北市第7選區立委選戰。她在臉書表示，「這是一個不容易的決定」，但絕對不是輕率、隨性的決定，她8月之所以提出整合協調方案，就是因為體認到在這個選區，必須團結每一份愛護台灣、守護民主的力量，才有可能汰舊換新，帶來更好的改變。

「我在乎的不只是台灣主權，還有更多的進步價值都是我一向堅持的立場。」陳雨凡說，自己在與許淑華幾次的接觸當中，可以確認許淑華和她一樣，也相信許淑華的認真執著、豐富經驗，一定能為國會增添堅定改革成果的重要力量。



陳雨凡宣布，「決定退出這次立法委員選舉」，與民主進步黨議員許淑華合作，會盡所有可能讓信義南松山的選民團結起來，「抵抗親中勢力的代言人費鴻泰，2020為台灣贏！」

陳雨凡說，她個人與團隊接下來會積極促成「團結抗中」，並採取兩項具體行動，「第一、我會立即啟動在信義南松山舉辦台灣新未來願景座談會」，透過這個機會向選民、支持者詳細說明她今天做出決定的理由，也希望能夠取得支持者的諒解，願意一起同心協力、團結更多的人來達成目標。



陳雨凡說明，「第二、我個人和現在的辦公室團隊，也會投入以團結抗中為目標的各個位置繼續努力」，2020的選戰，不只是她一個人的輸贏而已，主權與民主保衛的戰線也不只有她的選區，更是整個台灣社會能否守住民主價值的關鍵時刻。

►超越藍綠，就靠她了