韓檢今突襲搜索首爾警察廳！警高層涉包庇BIGBANG勝利夜店　傳接受招待

▲ 韓團BIGBANG前成員勝利。（圖／東方IC）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓檢察機關今（27日）上午9時大動作突擊搜索首爾西部的國家警察廳總部（NPA），查扣49歲尹姓警官的電腦硬碟及相關資料，因為他涉嫌濫權包庇韓團BIGBANG前成員勝利夜店非法情事。據瞭解，檢方正在確認該名警官是否接受招待。

韓聯社報導，49歲尹姓警官曾在通訊軟體聊天室中被提到，主要是因為他能夠協助掩蓋夜店Burning Sun及其他勝利經營店家的非法交易情事。

2016年7月，首爾江南警察局計劃以食品衛生法偵辦另間勝利開的夜店Monkey Museum，但尹姓警官涉嫌在警方展開行動之前通報勝利和商業合夥人員劉仁碩（Yoo In-suk）。到了今年6月，警方調查人員把此案提交檢察官，同時建議以濫用職權等罪名將他起訴。

檢方正朝尹姓警官是否接受招待一事進行調查。根據情資，尹姓警官曾在2017年至2018年間，尹姓警官曾和劉仁碩打了4次高爾夫球、吃了6頓飯，且拿到3次免費的演唱會門票；而尹姓警官曾和劉仁碩之間的聯繫人Jeong上周已被當局依據挪用公款罪嫌逮捕。

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