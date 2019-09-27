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霞海城隍廟「月老」飛日本！搭3種交通工具「坐包包裡過海關」

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▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲霞海城隍廟的月老，從台灣搭乘3種交通工具包括飛機、鐵路、計程車才抵達日本，吳孟寰透露是放在包包裡過海關。

記者林育綾／東京報導、攝影

不只珍奶外交出擊，連霞海城隍廟的「月下老人」都親飛日本！2019 Taiwan Plus即將在東京上野公園舉行，帶來一場最大規模行銷台灣文化的市集與音樂會，今（27）日宣傳記者會上，台北霞海城隍廟的文宣組長吳孟寰透露，「月老」是放在包包裡從台灣飛來，才剛下飛機，而且行前不必擲筊詢問，因為「有意義的事，月老一定會參與」，此行也象徵牽起台日的姻緣線。

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲左至右：國寶掌中戲大師陳錫煌、謝長廷、月下老人與吳孟寰。

2020東京奧運即將到來，中華文化總會自去年起在日本開始「Taiwan Plus」3年計畫，今年二度將台灣文化「原汁原味」帶到日本，9月28、29日在東京上野公園擴大規模舉行！謝長廷作為台北駐日經濟文化代表處代表，提到去年活動吸引了5.5萬人次參加，而這次的規模更大，預計參與人數更多，就是Plus的精神。

請繼續往下閱讀...

台北霞海城隍廟的文宣組長吳孟寰，此行特別帶著「月下老人」一起到日本參與，他透露月老其實不是第一次訪日，過去最北也曾經到過北海道、最南到過沖繩，而日本當地雖然有守護姻緣的神，但沒有月下老人，很多人耳聞月老的靈驗，到台灣旅遊時都會特別朝聖台北霞海城隍廟，也有很多人求得姻緣後回來還願，還曾有一家大小前來。

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲吳孟寰特別帶著「月下老人」一起到日本東京參加2019 Taiwan Plus。

他向日本人介紹，霞海城隍廟的月老每年促成國內外良緣6千多對，這次月老換了3種交通工具包括飛機、鐵路、計程車才抵達日本，讓日本人可以在週末到上野公園，親自向月老求姻緣或人緣，現場還有折八卦符、畫家將臉譜等體驗，也可以祈求月老御守、過香爐加持保平安，此行也象徵牽起台日的姻緣線。

吳孟寰說，其實台北霞海城隍廟的月老總共有「7尊分身」，這一尊是經常出差海外的分尊，而本尊也仍駐守在台北大稻埕，大家不必擔心。

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲現場還有折八卦符體驗，也能祈求月老御守。

文化總會副秘書長張鐵志介紹，台灣是一個有著「多元文化」和「曲折歷史」的國家，和日本也有很深的緣份；而過去10年來，台灣文化出現微妙且重大的變化，就是年輕人開始對自己的土地更有感、更想瞭解，許多人不但回到家鄉工作，還參與社區營造，因此在情感文化為基礎下，集合多人力量，設計出這個創意的活動。

加上在311大地震後，日人對台灣的感謝，進而對台灣產生了興趣，很巧是今（27日）也是誠品生活在日本橋開幕，身為台灣人也感到與有榮焉；而文化總會透過Taiwan Plus的3年計畫，將台灣的文化、音樂、市集帶到日本，是第一個把台灣文化和團隊「原汁原味」帶到日本的大型活動。

今年舉辦規模更大，包括在主視覺上，邀請藝術家方序中和5位設計師製作，此外還有台日文化品牌跨界合作；另外也邀請到國寶掌中劇大師陳錫煌首度一起赴日，非常榮耀，張鐵志說「Plus」代表台灣有無限可能，希望帶給日本人無限驚喜！

市集策展單位朝寢坊屋代表小路輔先生也笑說，台灣最好玩的這週末都在日本了，連神明都請來了，「那台灣現在沒問題嗎？」

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲宣傳記者會上，國寶掌中劇大師陳錫煌（中）也用布袋戲和日本進行文化交流。

陳錫煌現場示範操偶的技巧，而此行也正好預告楊力州導演為他拍攝的紀錄片《紅盒子》11月即將在日本上映，日文片名為《台湾、街かどの人形劇》，楊力州耗費10年時間拍攝，記錄陳錫煌老師的掌中劇團，就是不想讓這樣珍貴的傳統文化消失。

而紀錄片取名為《紅盒子》，背後有個秘密。事實上陳錫煌大師每回演出時，都會隨身攜帶一個「紅盒子」，並且非常慎重地保管它，盒子裡藏有一尊250年的「戲神」，就像是每次演出的守護神一樣。

影／《紅盒子》日文版：

國寶陳錫煌圈粉日本小學生！「250年戲神」跟隨　用布袋戲教「台灣文化課」

▲▼霞海城隍廟「月老」親飛日本！珍奶外交出擊　2019 Taiwan Plus大規模行銷台灣（圖／記者林育綾攝）
▲2019 Taiwan Plus即將在東京上野公園盛大展開。

2019 Taiwan Plus主題為「台灣新感覺」，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等，讓日本人認識更多元台灣的新文化、美食、音樂、美感、創意與生活型態，市集上也將提供日人最愛的「台灣珍奶秘笈地圖」。除了邀請百年品牌、文創品牌共襄盛舉「50攤體驗市集」；還有8組最夯的台灣音樂人，將在28日的「Taiwan Beats」演出。

8組音樂表演卡司包括：在日本累積大量粉絲的「宇宙人」樂團、金曲得獎不斷的客語搖滾民謠團體「生祥樂隊」、金音金曲雙金加持的台灣新聲代都市排灣族歌手「巴賴」、以細膩手法融合電子音樂及復古音樂元素「李英宏 aka DJ Didilong」、備受矚目的台灣新生代JAZZ美聲女伶「9m88」、最具有代表性的鋼琴搖滾獨立樂團「Tizzy Bac」、以輕盈的人聲以及出格的貝斯及電吉他著名的「DSPS」和台式Chill R&B 代名詞「雷擎」。

▲▼ 在日本爆紅的台灣珍奶「台湾甜」。（圖／記者林育綾攝）
▲ 在日本爆紅的台灣珍奶「台湾甜」也將參與。

據瞭解，近來日人瘋台灣文化，包括喝珍奶、用台灣電鍋⋯等，都成為當地的潮流。當地媒體曾報導，有一名婦女本來沒想過要去台灣，但參加Taiwan Plus 之後變得更想了解，計劃到台灣旅遊。而據最新統計，日本人到台觀光客人數，達到單月20萬人次新高紀錄，可見Taiwan Plus 的影響力功不可沒。

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