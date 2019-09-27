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深夜爬進屋...見睡美人想硬來！女屋主才開口　他小兄弟秒低頭：阿嬤對不起

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▲▼性侵,性騷,房間。（組合圖／示意圖／pixabay）

▲惡狼深夜爬進鄰居家，見到屋主熟睡起色心想硬來，她一開口，他性慾瞬間全消。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄吳姓男子凌晨在友人家吸毒拉K後，竟失控從4樓陽台攀爬到隔壁鄰居家，企圖性侵女屋主。女屋主睡夢中遭人親吻，嚇得崩潰大叫，但隨即遭到吳男摀住嘴恐嚇，「我給妳10萬元，妳跟我做愛」，女屋主見狀立刻表明自己已年逾60，吳男這才罷手，驚呼「阿嬤對不起」後逃離。案經提告，高雄地院依強制性交未遂罪判吳男3年9個月徒刑。

判決書指出，吳男2月28日凌晨到朋友家拉K狂歡，結束後他竟從友人的4樓房間陽台徒手攀爬到隔壁鄰居住處內，見女屋主在房間內熟睡，竟色心大起強吻對方。女屋主睡夢中驚醒，大喊「你要幹什麼？」但當場遭到吳男摀住嘴巴。

女屋主不斷掙扎，吳男見狀竟出言恐嚇，「不要叫，再叫就殺死妳，我知道妳家沒有人，只有妳1個」，隨後伸手撫摸對方胸部。過程中，女屋主趁亂咬傷吳男手臂，但卻因此惹怒吳男慘遭勒脖。

吳男當時理智近乎失控，不斷猛掐女屋主，直到對方妥協，不再呼叫後才鬆手，但他卻還是不肯罷休的說，「我給妳10萬元，妳跟我做愛」。女屋主隨即冷靜告知吳男，自己已經60多歲，吳男一聽頓時性慾全消，說了句，「阿嬤，對不起，我有吃藥」後逃離。

案經女屋主報警，警方也立刻從吳男有人家將他逮捕到案，但他矢口否認犯行，「我進去她家的目的是要偷東西，沒有要對她怎麼樣」。然而，女屋主指證歷歷，法官因此不採信吳男說法，遂依強制性交未遂罪判吳男3年9個月徒刑。全案可上訴。

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