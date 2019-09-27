中火「煤」搞定又要加新機組！中市府：兩原則沒解決絕不妥協

記者李忠憲／台中報導

世界第4大的台中火力發電廠規劃新增2部燃氣機組，恐成世界最大火力電廠。台中市政府27日召開記者會表達強烈抗議，要求2大原則，一是減煤4成，生煤用量降至歷年最低1104萬噸；二是汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，「兩原則沒解決，絕不妥協！」

▲中火擬新增2新燃煤機組，台中市政府開記者會抗議提2大原則。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕上任後打擊空汙「來硬的」，至今累計開罰金額已達3000萬元，空品不良天數較去年同期減少4成，空汙季即將來臨，市府針對汙染源「直接開罰、加重處罰」，祭出鐵腕對抗空汙。

▲台中市新聞局長黃國瑋（右）與環保局長吳志超開記者會抗議中火，並提2大原則。（圖／台中市政府提供）

▲台中市新聞局長黃國瑋明確表示，中台灣不需要汙染巨獸。（圖／台中市政府提供）

新聞局長黃國瑋表示，「中台灣不需要一個汙染巨獸！」中火是台中空汙最嚴重的固定汙染源，目前尚未實現減煤4成，也未完成燃煤機組汰舊換新，不肯承諾除役老舊燃煤機組，竟又規劃新增2部燃氣機組，市府表達強烈不滿，台中人絕不會接受，也呼籲不分黨派站在一起，向中火堅定說NO，除非中火做到「減煤4成、汰舊換新」兩大原則，市府絕不妥協。

▲中市環保局長吳志超認為，中火此舉勢必讓中南部空汙問題更嚴峻。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超則說，中南部空汙問題勢必更加嚴峻！中火是世界第四大火力電廠，目前最大發電容量約550萬瓩，如再增加兩部燃氣機組，最大發電容量恐將增加至810萬瓩，恐成為世界最大火力電廠。行政院環保署10月1日將針對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組第4次初審會議，市府將派員出席嚴正抗議，並重申兩大原則，第一，市府將藉今年底中火10張許可證展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可證中，據此要求中火生煤用量從近年最高的1,839萬公噸降至僅1,104萬噸，符合生煤自治條例所規定的4年減4成。第二，若中火未來增設2部燃氣機組，在新燃氣機組運轉前，至少要將等同發電量的4部燃煤機組除役或拆除，達成市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改備用的選項。

他認為，市府作為中火操作許可證審核機關，擁有強而有力的公權力，若中火不肯落實減煤4成，不排除撤發許可證；另外，市府已多次出席新建燃氣機組環評專案小組初審會議，多次表達對抗空汙的強硬態度，10月1日第4次初審會議，將要求中火確實將減煤4成與老舊機組汰舊換新納入環評承諾事項，一旦寫進環評承諾，台電就一定要遵守，否則將依法重罰，絕不寬貸。

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