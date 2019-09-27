撞臉宋芸樺、Twice多賢　北大國慶25親善大使亮相

▲台北大學25位國慶親善大使今天亮相。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108年國慶大會即將到來，國立台北大學為了呈現最佳表現，在為期15周、90小時的訓練後，第8度受邀擔任大會禮賓服務。北大親善團今（27日）提前亮相，展現優雅的姿態和多元的語言能力，宣告要以最佳的表現歡迎所有海內外嘉賓來台，歡慶國家生日。

今年台大國慶親善團共有25位成員，分別為8位男生及17位女生，呼應「攜手世界、台灣躍飛」的國慶主軸，其中還有韓國僑生參與，呈現不同文化交融之美。在韓國出生的經濟系二年級林曉汶，首度參與國慶服務，她表示，雖然有點緊張擔也很興奮，能站上如此重要的國慶典禮備感榮耀，因為自己華裔的身分，對於族群融合有更深一層的感觸，期盼藉由這樣的舞台把台灣的美宣揚給國際。

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▲為增加肌耐力，團員需訓練螳螂步。（圖／記者崔至雲攝）

服務團隊隊長、休閒運動管理學系大三邱子軒指出，為了面對海內外貴賓，親善團成員從暑假開始積極訓練、籌備，自主規劃15週的專業課程，加強體能、儀態、服務技巧與臨場應變能力。今年更增加BLS基本救命術的課程並取得專業證照，增加因應緊急救護需求的能力。

另外，在語言方面，邱子軒也說明，今年親善團挑選成員平均多益成績達850分，不僅能以流利英語協助外國賓客，部分成員還能以日語、韓語等外語對談，也有學過手語的成員加入，由於服務區域有許多本地貴賓，這次他們也特別練習台語應對。

▲陳妤撞臉明星宋芸樺。（圖／記者崔至雲攝）

被封為有「宋芸樺」明星臉的會計系大四陳妤則說，自己相當喜歡宋芸樺，看到她在藝壇界的努力及付出，希望有一天也能在自己的領域發光發熱，回顧去年在國慶典禮上有小失誤，陳妤坦然表示，雖然上次的失誤導致這次還是有點緊張，擔希望透過專業訓練，這次能更上手，也希望表現更好。

另一位被封為小韓國Twice團員「多賢」的應用外語學系大二賴韋蓉指出，有次被同學說自己像多賢，拿了照片比對下，才發現好像有點像，希望自己能利用明星臉的優勢，在國慶大典上表現得很好，另外，賴韋蓉也因對日語感到興趣，這次也擔任日文膽覽擔當，希望能服務到更多國家的貴賓。

▲被同學封為小韓國Twice團員「多賢」的賴韋蓉。（圖／記者崔至雲攝）

親善服務隊指導老師林裕山指出，為展現年輕、歡樂、活力的形象，親善團隊延續過往紅、白色系的喜慶感，男生著黑色西裝與紅色領帶，今年特別加入口袋巾及銀眼鏈元素，不僅讓男生服裝增添了紳士感與隆重感，口袋巾更與女生套裝上的白色布料同為變形蟲圖騰，銀眼鏈則呼應女生的銀色扣子，讓男女服裝更能相互輝映。紅白兩色已成台北大學國慶禮賓團的代表用色，今年更提高了紅色比例，讓全身所散發的用色力道更加明確。

▲被同學封為小柯有倫的金融合作經營學系邱孟哲。（圖／記者崔至雲攝）

