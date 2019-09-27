萬巒購買「豬腳」孝順父母　發不動！急煞人…警及時伸援手

▲陳姓女子駕駛自小客車到屏東縣萬巒購買豬腳，準備返家孝敬父親，自小客車卻故障，警方及時伸援手 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓女子駕駛自小客車到屏東縣萬巒購買豬腳，準備返家孝敬父母，自小客車卻故障，警方執行勤務發現，利用所內器材等順利發動，解除她尷尬場面，面對警方及時協助，一再道謝。

屏東縣萬巒鄉的豬腳店遠近馳名，平日吸引外地民眾前來採購，車流量總居高不下，內埔警分局萬巒分駐所亦編排警力疏導，緩解該地交通車流。

萬巒分駐所警員曾文山24日執行勤務之際，發現一輛自小客車疑似拋錨停駛路旁，陳姓女子無奈站在車旁，曾員見狀立即上前關心，她表示係從里港鄉開車來選購豬腳，欲帶回家孝敬父母親，沒想到車子突然發不動。

曾員取得同意後，檢視了車子一番，猜想有可能是電瓶蓄電不足導致車輛無法發動，而女子因不熟悉當地修車廠，且急於將豬腳帶回里港，便準備打電話叫家人開車前來，曾員想到所內有車輛充電的器材，等器材送來現場後，曾員確認引線接通車輛與充電器材後，嘗試發動電源，當引擎聲響起的瞬間，她露出笑容，不斷地向員警道謝，也表示終於可以和家人享用到豬腳大餐了。

警方也貼心提醒女子，還是要找時間到維修廠檢查保養才行，以免再發生類似情形。內埔警分局肯定曾員以同理心協助民眾解決困難，發揮警察人民保母的服務精神，值得同仁學習。