反送中「蒙面」曝光　吳音寧號召：一起加入929大遊行挺香港

▲吳音寧以蒙面造型，要群眾參加929挺香港大遊行。（圖／翻攝自吳音寧臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

前北農總經理吳音寧26日深夜po出一張黑白「蒙面照」，聲援香港，照片首曝光，網友驚呼「今不反送中 明要返校中」，但吳音寧呼籲大家不僅要929上街頭撑香港，標注上「929 台港大遊行—撐港反極權」的集會遊行路線，更要群眾大家關注港府正在研議的「反蒙面法」。

吳音寧在臉書寫上，兄弟姐妹們，我們蒙面，是為了被看見；忘掉自己的名字，是為了共同的理念。我們就是你。邀請你，一起來關注香港，反對港府研議制訂《反蒙面法》。這是為了禁止香港人蒙面上街的法令，立法的目的，當然是為了阻止香港人現身行動。我們必須持續反對，才能走向我們共通的自由民主。所以，若你有空，週末一起來參加929台港大遊行的活動吧。

929 台港大遊行—撐港反極權，集合時間：下午15:00，集合地點：立法院旁濟南路，遊行路線：濟南路集合出發 → 中山南路 → 青島西路 → 公園路 → 襄陽路 → 重慶南路 → 衡陽路 → 中華路 → 漢口街 → 館前路 → 忠孝西路 → 公園路 → 青島西路 → 青島東路 → 林森南路 → 返回濟南路進行晚會。

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