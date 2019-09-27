獨／郭台銘黨籍下週註銷　郭柯「雙母雞」首波看板10月上線

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選後動向仍備受關注，根據《ETtoday新聞雲》掌握，郭台銘與昔日盟友台北市長柯文哲之間的合作重心將轉往立法院，9月25日，雙方陣營開會時，就談妥將在9月底以前完成宣傳照的拍攝，10月2日、3日將有第一波立委參選人與郭柯兩人合掛的看板正式上線，郭柯兩人也將以「雙母雞」陣勢全台輔選。

知情人士透露，柯文哲日前替郭台銘想的「台灣重開機」口號，雖然不能用在總統大選上，但是未來在立委選舉中也將繼續沿用，「柯粉俱樂部」和「老虎軍團」也將會在地方上協助行程的安排，至於和立法院長王金平的合作，「一切順其自然」。

知情人士表示，郭台銘和柯文哲要改變台灣政治文化的態度高度一致，雖然角逐總統大選已非選項，未來目標轉向改變國會的藍綠生態，雙方合作的方式，民眾黨以區域立委為主，郭台銘營貢獻不分區名單，包含財經界重量級人士，「台灣重開機就從立法院開始」。

據悉，從柯文哲團隊的借將李縉穎，躍躍欲試的想投入政治領域，目前敲定參選新北土城三峽，也是鴻海總部所在地，要在此打響「郭家軍」招牌的意味明顯。不過，原本規劃競選辦公室發言人蔡沁瑜投入桃園八德區，另外一位幕僚郭昕宜參選台中北屯北區，團隊對於兩人「空降」並無十足把握，也可能轉調成為民眾黨不分區的活棋。

事實上，對於郭台銘全力襄助民眾黨，國民黨也早料到這一刻。黨內人士表示，郭台銘委託幕僚遞交退黨資料，黨章並無規定可以駁回退黨案，黨內雖出現慰留聲音，但大勢已去，剩下黨部註銷黨籍的行政作業程序將在下週完成。

黨內人士指出，郭台銘退黨時講的話也很硬，現在的意象很清楚（與柯文哲合作），大家都不意外會走到這一刻，國民黨有國民黨的程序，郭台銘沒辦法依照國民黨遊戲規則拿到提名權，黨內現在就是唯一持韓國瑜。

黨內人士說明，郭台銘的退黨日是從9月14日遞交書面文件的時間算起，黨章規定自此2年內不得申請回復黨籍。

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