薛瑞福點名帛琉、馬紹爾「面臨轉向壓力」 外交部批陸打壓無所不用其極

▲歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣邦交國僅剩15國，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福26日表示，北京政府的施壓讓台灣剩餘邦交國面臨極大壓力，並點名帛琉以及馬紹爾群島。對此，外交部發言人歐江安27日回應，對於美方示警表示感謝，同時批評中國大陸對我國國際生存空間，無所不用其極。

歐江安表示，外交部對於美國國防部印太事務助理部長薛瑞福美國時間9月26日上午在眾議院外交委員會及自然資源委員會聽證會中關切台灣與太平洋島國的邦交關係所作示警發言表示感謝。

歐江安指出，中國大陸為打壓我國際生存空間，無所不用其極，尤其以包括提供鉅額貸款供興建大型基礎建設及進一步擴展貿關係等經濟手段誘迫友邦，達到其戰略擴張的目的，此為任何支持維護民主價值以及自由開放印太區域的國家均不樂見。中國大陸近來以鉅資誘惑連續奪取我2個太平洋友邦，即為其在太平洋區域積極擴張的明證。

歐江安提到，我與帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定，雖然中國大陸透過經貿等不同方式滲透，試圖影響我國的邦交，然該兩友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為我執言，馬國國會前亦通過支持台馬邦誼的決議案。

歐江安強調，我國將持續與理念相近國家共同努力，積極鞏固我國與太平洋友邦關係，確保區域的民主體制及自由開放不受侵蝕破壞。

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