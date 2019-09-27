老闆想哭…一個便當賣65元　男趁沒人偷走5千多：要多賣77份才補得回損失

記者陳雕文／新北報導

捷運新店區公所站附近的便當店於23日下午4點多，遭到一名頭戴鴨舌帽的男子闖入，他溜到收銀機旁，拿了5千多元，正在後方冰箱拿菜的店員聽到奇怪聲響，探頭發現竊賊，她著急大喊，「有小偷！」男子見形跡敗露，趕緊逃離現場，警方仍積極調閱監視器等相關畫面追人中。

▲鴨舌帽男偷偷闖入便當店行竊。（圖／翻攝自爆料公社）

店家將監視器畫面PO到爆料公社說，「這是發生在新店區公所捷運站附近的店家，現在的治安真的這麼差嗎？」警方獲報後調閱相關畫面，發現涉嫌人於15時56分由捷運區公所站出站後，步行經過中華路的便當店，見四下無人便心生歹念。

據了解，案發當時的便當店員正在後方整理冰箱並拿菜，殊不知這麼短的空檔也會遭遇小偷！店家損失5千多元…但一個便當才賣65或75元，若以一個便當65元原來算，等於要再賣超過77份才補得回來…

▲竊賊開始偷收銀機裡的錢，拿走5千多元。（圖／翻攝自爆料公社）

經調查，涉嫌人逃離現場後轉搭乘計程車離去。警方循車牌找到司機，但司機表示忘記將男子載往何處…且犯嫌使用之悠遊卡為未記名票卡。目前警方仍持續追人，並行文捷運公司調閱犯嫌出入捷運站的畫面，以鎖定特定對象。

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▼店員發現竊賊，急忙追出並喊，「有小偷！」。（圖／翻攝自爆料公社）