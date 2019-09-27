4惡煞拿電擊棒擄男喬債務…警跨縣市「即刻救援」8小時緝捕歸案

▲水上警分局與高雄新興分局聯手偵辦，25日晚間於高雄一處停車場逮捕陳男等4名嫌犯，救出張姓被害人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、廖安莘／嘉義報導

陳姓男子與經營食品業的張姓男子有財務糾紛，25日疑似設局叫貨，要張男騎機車到嘉義縣水上地區送貨，到達指定地點後，隨即遭陳男夥同3名共犯駕車攔停，並以電擊棒攻擊後強押上車，載到高雄談判。水上分局獲報後與高雄新興分局聯手偵辦，案發8小時後，於同日晚間11時許在高雄市某地下停車場，捕獲陳男等4名嫌犯，並救出張男，依妨害自由、傷害、恐嚇等罪將陳男等4名嫌犯移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，水上警分局派出所25日下午4時，接獲被害人家屬報案，指稱張男接到來電後，騎機車送貨到指定地點嘉義水上，到達時突然遭一輛白色BMW轎車攔停，隨即被4名惡煞以電擊棒攻擊後強押上車，現場僅遺留被害人倒臥的機車。

家屬因被害人遲久未歸擔心遭遇不測，心急如焚向警方報案。案經調查確認涉案車輛最後行蹤在高雄地區，並由縣警局長廖宗山指示分局長程純濱全力偵辦，立即協同高雄市政府警察局新興分局偵查隊林隊長宗賢、刑事局電信偵查大隊偵查第三隊副隊長宋國源共組專案小組，展開救援。

▲現場查扣涉案工具電擊棒。（圖／記者翁伊森翻攝）

經調閱監視器，運用科技偵辦技巧，在案發8小時內在高雄某地下停車場發現涉案車輛，於是在現場搜尋埋伏，於晚間11時許將前來取車的陳男等4名犯嫌逮捕，順利找到被害人且確保安全，並現場查扣涉案電擊棒2支等犯罪證物，全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌交由檢方偵辦。

此外，分局長程純濱與新興分局偵查隊長林宗賢為警察大學同學，長期配合偵辦各類刑案默契極佳，案發後立即鎖定犯嫌與涉案車輛，迅速偵破。水上分局表示，維護民眾生命財產安全警方責無旁貸，對暴力犯罪也絕不寬貸，定將展現公權力全力偵辦，有心犯案者勿存有僥倖心態！

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