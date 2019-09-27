南京東路競速奪3命！　黃佑呈又兼「詐欺首謀」被收押

▲南京東路飆車撞死人的共犯黃佑呈，近日遭查到身兼詐騙集團重要幹部 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

男子黃佑呈2018年10月在下班巔峰時間，開著白色轎車與友人謝亞軒在南京東路飆車，競速過程中因失控撞進騎樓導致3人身亡。近日檢警在調查詐欺案時意外發現，黃男除了飆車害人外，另一身分竟是詐欺集團的首謀。對此因認定黃佑呈涉犯詐欺取財，目前已將他拘提到案，向法院聲請羈押禁見獲准。

黃男與謝男2018年10月11日下午在修車廠領完車後，以時速80公里的車速於南京東路四段上飆車，過程中黃男為閃避機車急煞，以致後方謝男閃避不及失控衝進騎樓，當場撞死一對清潔工夫妻和一名男保全。台北地院一審依無駕駛執照以他法致生公眾往來危險致人於死罪，重判謝、黃各13年及10年有期徒刑，目前全案上訴高院審理中。

▲謝亞軒、黃佑呈2018年10月11日於南京東路飆車撞死3條命。（圖／ETtoday資料照）

日前警方在掃蕩詐騙集團的過程中，意外發現街頭競速撞死人的共犯黃佑呈竟是詐欺集團的首席成員之一！在檢警正著手調查的1個「以假檢察官進行電信詐欺」的犯罪集團中，許多車手都供稱黃男為集團重要成員。

檢警目前已組成專案小組執行網搜行動將黃男拘提到案，雖然黃男否認犯行，表示自己與該集團沒有任何關係，更不是什麼詐騙集團成員，但檢警已經陸續找到約20個車手，在根據他們的證詞和通聯紀錄後，鎖定黃男就是這群年輕車手的上線。

遭檢警拘提後黃男雖否認犯行，但檢察官依照各項事證，不採信其說詞，依涉犯詐欺取財、並有串證逃亡之虞，向法院聲押獲准。