台灣與印尼政府聯手打造台商友善環境　吉沛工業區成立「台灣園區」

▲貿協董事長黃志芳（中）與吉沛工業區翁鈺鶯董事長（左）。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

經濟部國際貿易局與外貿協會一起主辦「2019年印尼臺灣形象展」26日於印尼泗水開幕，外貿協會董事長黃志芳藉此行率我業者參訪位於泗水的吉沛港綜合科技工業園區(Java Integrated Industrial and Port Estate, JIIPE)，並實地了解園區內由印尼與台灣共同合作推廣的「台灣園區」。

貿協表示，目前台灣園區已規劃達200公頃，已有數家大型資通訊及製造業台商至吉沛園區進行現地勘查，將持續吸引台廠包含紡織業、機械業、電子科技等相關產業進駐。未來園區營運管理將委由在台灣具有豐富科技工業園區開發及管理經驗之專業團隊合作管理，並將設立台商專屬之單一窗口提供包括投資許可、准證、勞工、稅務及法律諮詢等服務。

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另外，黃志芳指出，台灣與印尼積極推動的此台灣園區，對台灣業者而言更有保障，有這樣一個台灣業者專屬的科技製造園區也讓我業者免於單打獨鬥。吉沛工業區有很好的基礎設施，有獨立的發電廠、廢水處理廠以及自有港口，目前正申請成為經濟特區，未來在租稅方面之條件將更有利於台商前往佈局。

貿協表示，這也是印尼首座以符合台灣產業需求規劃之科技工業園區，位於東爪哇省泗水市西部錦石縣，距離印尼第二大城泗水40分鐘車程，泗水朱安達國際機場一小時車程，鐵公路系統亦可直通中爪哇、西爪哇及大雅加達地區，區位優勢明顯。此外，這裡為印尼唯一自備國際商港的工業園區，且為爪哇島最深的天然深水港口。

▼吉沛工業區自有港區。（圖／貿協提供）



