「長輩版小綠人」屏東竹田啟用　體貼人性化設計超窩心

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局交通隊有鑑於長輩交通安全重要，在台灣設計節前推出「長輩版」小綠人，26日在屏東竹田鄉西勢村啟用，貼心的設計，讓用路人感到很窩心。

▲屏東縣警局交通隊在台灣設計節前推出「長輩版」小綠人，在屏東竹田鄉西勢村啟用，讓用路人感到很窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏東「長輩版」小綠人。



屏東縣警局交通隊表示，竹田鄉西勢村為傳統客家村落，在地居民以年長者居多，縣府因應現代人口老化趨勢，長輩的用路安全一直是許多家庭所共同面臨的問題。

交通隊因此以「為你所愛的人著想，重視“行的安全”來守護你的家人」為出發點，專為年長者設計行人輔助燈光系統(智慧語音行人雙觸動號誌及輔助燈光系統)，搭配紅綠燈號誌運作，讓你家中的長輩過馬路更安心。

這套行人輔助燈光系統是以42公分乘以42公分之加大型顯示燈面、斑馬紋路的外箱，搭配逗趣可愛的小孩牽著老人過馬路的動畫，讓年長者過馬路時能更加注意燈號指示，樂於遵守號誌。

另考量行人並非全部都是年長者，因此貼心設計雙觸控按鈕裝置，區分為一般人以及年長者的專用按鈕，加長年長者過馬路時之綠燈秒數，來滿足不同族群的秒數需求。且綠燈時小綠人還會回頭關心後面的長輩，顯現孝順溫馨的表現，當按下按鈕後，還會聽到以客語發音的指示音，不僅倍感親切，還可讓客家村長輩們看得懂、聽得懂，安全用路，平安回家。