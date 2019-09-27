日本白色家電最後產線停工　夏普：核心技術仍為「日本製」

▲夏普董事長暨社長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下夏普今（27）日發出聲明，針對日媒報導夏普白色家電不再「日本製」一事，台灣夏普特別說明，夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」，夏普將生產製造移往泰國工廠，運用夏普產業價值鏈的優勢布局，進行全球產業價值鏈的合理分工。

台灣夏普表示，針對部份媒體近日報導夏普白色家電不再「日本製」一事，台灣夏普特別說明，夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」，而且夏普在2018年8月就已宣布，將在2019年9月底前讓生產冰箱的八尾工廠，停止在日本國內生產白色家電。

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台灣夏普指出，日媒近日所發出的報導實為夏普落實去年公布的進程，但是研發、企劃及核心技術仍保留在日本，只是夏普將生產製造移往泰國工廠，運用夏普產業價值鏈的優勢布局，進行全球產業價值鏈的合理分工。

根據日媒報導，日本夏普25日關閉大阪八尾工廠的冰箱生產線，意味著夏普結束日本國內最後一條白色家電產線，不再生產任何白色家電，同時為夏普國產白色家電的63年悠久歷史畫下句點，但這是夏普董事長暨社長戴正吳推動經營改革的一環，主要是為了提高成本競爭力和擴大海外銷售。

據悉，夏普位於大阪的八尾工廠從1959年開始啟用，主要是夏普白色家電的生產基地，但是冷氣、微波爐早已移至海外，至於冰箱則是按照進程，從今年9月開始陸續移轉到泰國的工廠，目前夏普在日本製造生產的剩大型電視機、中小型液晶面板、太陽能電池，以及電子零組件。