iPhone真要剪瀏海？爆料達人：明年蘋果手機走真全螢幕設計

▲爆料達人指出，明年的iPhone將會剪掉瀏海。（圖／翻攝自MacRumors）

記者邱倢芯／綜合報導

自iPhone X開始，手機面板上方的「瀏海」一直是外界關注的焦點，有許多人都嫌棄如此的設計方式相當不好看；而現在有爆料達人指出，明年新iPhone將走真全螢幕路線、剪掉瀏海，換上「清爽的外貌」。

爆料達人Ben Geskin指出，目前Apple已至少打造出一部6.7吋且沒有瀏海螢幕的iPhone原型機；至於先前瀏海中所藏的TrueDepth感測器則是改放置於螢幕上方的薄邊框中。

Geskin也明確地指出，這款沒有瀏海的蘋果手機，最快在明年就會問世。

不過這已經不是第一次傳出Apple可能會推出6.7吋的iPhone傳聞了；根據MacRumors報導指出，蘋果分析師郭明錤在今年早些時候就曾說過，蘋果計劃在2020年推出5.4吋、6.1吋和6.7吋iPhone，全部配備OLED螢幕並同時支援5G技術的iPhone。

除此之外，郭明錤也稱，2020年推出的iPhone將搭載近似於iPhone 4的金屬邊框，這意味著明年推出的蘋果手機將可能擁有平坦的邊框（蘋果手機自iPhone X推出後，一直採用著圓滑的邊框設計方式）。