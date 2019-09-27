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搶便宜！三星米促銷大放送　買2公斤包裝米送1公斤冠軍米

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▲▼三星米年度促銷大方送，買2公斤包裝米送同品項1公斤冠軍米。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼三星米年度促銷大方送，買2公斤包裝米送同品項1公斤冠軍米。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

三星鄉公所為提高三星優質稻米的知名度，及讓鄉親品嘗香Q好味道，與通過三星米認證的農友，舉辦三星米促銷活動，凡於10月1至10月18日活動上班期間，至公所農業課購買2公斤包裝米就送同品項1公斤冠軍米，限量1千包。

▲▼三星米年度促銷大方送，買2公斤包裝米送同品項1公斤冠軍米。（圖／記者游芳男翻攝）

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉生產的稻米品質優良，現在正是三星米收成後最新鮮、香Q美味的時刻，大家來三星遊玩之際，別忘了來公所搶便宜。三星米是公所認證把關、農民用心經營，加上好山好水培育出的優質農產，請民眾把握良機。

李志鏞說，有認證的才是三星米，三星鄉目前水稻種植面積2千160公頃，參加認證面積120公頃，公所檢驗中心嚴格把關，須通過農藥殘留篩檢，保證單一品種，絕無摻雜混米。

▲▼三星米年度促銷大方送，買2公斤包裝米送同品項1公斤冠軍米。（圖／記者游芳男翻攝）

這次的促銷贈送的三星米是2019年三星品質評鑑競賽的冠軍米，包括陳晉恭的台南16號有機米與林雅儀的高雄145號良質米。

農業課表示，舉辦三星米促銷活動，就是要提高三星米的知名度，擴展行銷通路，並讓消費者吃到安心、健康的優質好米。活動特賣期間2公斤裝有機米售價220元、良質米150元。公所官網也提供三星米認證農戶資訊，民眾可向農戶購買或至公所農業課產銷平台選購，支持在地好米。

▲▼三星米年度促銷大方送，買2公斤包裝米送同品項1公斤冠軍米。（圖／記者游芳男翻攝）

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