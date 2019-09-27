台南市2020年總預算被退　黃偉哲：攸關市民福祉請議長高抬貴手

▲台南市政府2020年度總預算被退，台南市長黃偉哲請郭信良議長高抬貴手，以市民福祉福利為念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2020年度總預算被退，台南市長黃偉哲9月27日上午指出，要請議長高抬貴手，聽到議長退回市府總預算，市府滿遺憾，因個攸關全台南市民的福祉福利，在新的年度裡面，議長說我們台南市的舉債額度高，但事實上比較起來，在六都裡面，市府舉債額度是第2低的。

黃偉哲說，其實市府的歲入歲出之所以舉債，不是拿去花錢發放一些福利，我們其實舉債的主要目的是做建設。包括前瞻預算，前瞻建設，我們的地方配合款31億，還有包括這個警消超勤津貼，市府要依法編列就已經8億多了，再加上農路，因為台南市幅員廣大，要增加農路的預算，市府增加了1億左右，這些加起來就已經是50多億了，所以真的是要說一聲「冤枉啊大人！」，請議長明察秋毫。

黃偉哲說，事實上市府並沒有浪費納稅人的錢，沒有拿這個預算去做一些人情或是他部分，還希望說議長，因為預算書都已經送到議會了，還希望議長能夠體恤民眾，因為如果預算退回的話，市府明年度的施政就沒有辦法開展，許多民眾的福利，許多民眾攸關包括長照的事情，包括這個照顧民眾，包括育兒津貼、托幼等等，都沒有辦法推動，這點還是請議長高抬貴手，以市民為念，以民眾的福祉為念。

針對議長郭信良說台南市政府總預算案是有史以來破千億，覺得很不可思議，為什麼會達到這麼高的總預算額度，還有程序委員會民進黨團在爭執說議會沒有合法性的可以退回總預算案，黃偉哲則表示，議長退回總預算是於法無據的，在預算法或相關的任何的法律裡面，市議會必須要接受預算，沒有所謂退回的道理，此外退回預算理由，市府覺得過度牽強，說是這個歲出破千億，歲出破千億是因為有將近百億的前瞻預算，市府沒有編配合款，中央就不會補助，不會補助市府就沒有辦法替市民來爭取這樣的建設。

黃偉哲說明指出，既然要監督市府，說不能淹水、說路要平，這些很多錢都是中央補助的，一方面要退回預算，一方面又說路不平，這個水會淹，這樣子的作法，他覺得還是請議長以市民為念，以服務市民的權益跟福祉為念，能夠幫忙來如期如實的審查市府預算，幫忙市府可以做建設，這樣才是對市民最大的幫助，這樣也才是民意機關首長的責任。黃偉哲說，他覺得在選舉的時候，大家都說要幫民眾爭取，這個時候就是希望不要損害民眾權益，這樣子會比較好，還是請議長高抬貴手。

▲台南市議長郭信良認為台南市政府總預算案是有史以來破千億元，覺得很不可思議，要退回請市府檢討。

針對媒體問到，市議會程序委員會就是議長直接下令退回總預算，市府方面還會再將原案再送議會來審？黃偉哲說，因議長有說退回，市府還要等議會的公文，什麼叫退回？因為在中央法規，或在一般議事的法規裡面，沒有退回這個詞，所以他也不知道是怎麼退回。對於議會的運作，跟程序委員會的運作，市府不予置評。但是，大家如果看到這個整段的錄影的話，事實上議長沒有讓其他的議員、委員有這個意見發表的機會，尤其是沒有讓民進黨，目前議會的最大黨的民進黨議員有好好的發言的機會，但是這個還是尊重議長。

由於台南市議長郭信良目前擔任台南市小英後援總會的會長，那偉哲擔任競總的主委，在這樣的一個糾葛情形之下，是不是會造成小英總統在年底選舉過程中，競總跟後援會方面會有一個不和諧，甚至意見分歧的情況出現？

對此黃偉哲市長說，郭信良議長是小英台南競選後援總會的會長，而他是競選總部主委，那還是請郭信良會長、議長，能夠把心力放在這個打選戰，而不是打友軍。我們是定位都是為了小英，大家都是友軍，把心力放在打選戰會比較好，打友軍就變成親痛仇快。黃偉哲強調不放棄跟議長溝通的任何機會。