德專家：中國犯和平病　發展武力也打不下台灣

▲中國海軍。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣駐德國代表處與「德中協會-台灣之友」於本月25日在柏林台灣文化廳共同舉行「台灣海峽海洋安全政策」研討會，邀請了德國基爾大學（Kiel University 簡稱：CAU）安全政策中心亞太策略發展部門（ISPK）主任莎拉（Sarah Kirchberger）博士及德國學術與政治基金會（SWP）資深研究員保羅（Michael Paul）博士演講。德國專家表示，台灣的存在對中國來說是一種威脅，但就算中國瘋狂發展軍隊武力，且不斷以各種方式侵犯台灣，這些舉動對台灣的影響仍然有限，因為以中國海軍目前的實力來看，他們仍舊無法突破太平洋上的美軍重圍。

莎拉先以中國的角度解釋了台灣海峽存在的軍事意義，隨後表示在過去的幾年內，中國推動了空前的軍艦擴張政策，光從2014年中國造艦用鋼的成長量總和，就相當於海軍強國日本或英國的總量，而在二戰結束至今近百年的和平時期裡，從來沒有一個國家像這樣高速瘋狂的製造軍艦。

二戰將軍麥克阿瑟（Douglas MacArthur）曾把台灣比喻為美國不沉的航空母艦，莎拉表示，倘若台灣被中國占領，那等於中國海軍拿到了進入太平洋的門票，因此中國急著想將台灣收入囊中，除了提高對台灣的軍事壓力以外，同時也不斷以網路、政治作戰等等針對性的動作想操控台灣媒體及政治制度。

保羅博士則表示，併吞台灣是習近平的「中國夢」之一，台灣就像當時冷戰時期中的西柏林，如果中國對台灣發動戰爭的話，則意味著中國人民主之夢的破碎。另外保羅也強調，儘管中國不斷的發展武力，但中國還尚未具備入侵台灣和打破美國協防的能力，因為中國軍隊長久以來的安逸早已讓解放軍患上「和平病」，戰鬥經驗根本不足。最後，台灣駐德國代表謝志偉則提到近期中國挖走了索羅門和吉里巴斯，正是中國為了進入太平洋突破美國包圍所做的策略。