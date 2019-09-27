越南打工「月薪才2萬」　詐騙機房10人押回台感動：謝謝警察！

▲台灣人到國外設機房詐騙大陸人的案件屢見不顯。（圖為葡萄牙破獲詐騙機房資料照／記者孫于珊翻攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

越南警方8月間破獲1個由台灣人設置的詐騙機房，假冒淘寶網購客服詐騙大陸人士，因非詐騙越南人，越警僅以「從事不當行為」行政拘留機房嫌犯，其中10名台籍人士落網後，一直擔心被移送大陸遭重判，沒隔幾天突然被接回台灣接受偵辦，雖然有8人當天就被收押，仍感動地謝謝辦案人員，台北地檢署依詐欺等罪將10人都起訴。

據了解，這批台灣詐騙嫌犯，是從2019年5月起，分批陸續以旅遊名義赴越，然後與當地街頭的台灣上線見面，交出護照和手機後，進入集團在胡志民市租用的房子，開始對大陸人士進行電信詐騙，每月薪水2萬元。

▲越南警方破獲詐騙機房立即通知我方。（示意圖與本案無關／記者張君豪翻攝）

這個詐騙機房很快就在8月份被越南警方破獲，17名台灣人被逮，不過因為遭詐騙的對象都不是越南本國人，依越南法律並無刑責，當地先以他們「從事不當行為」的理由，採取行政居留後，通報我國刑事局。

也因為越警只是用較寬鬆的行政拘留手段，戒備不嚴，17名落網嫌犯被分2處拘留，其中7名上層幹部趁隙溜走，警方只帶回10人，10人都辯稱是去旅遊，因為缺錢所以在當地找打工機會，還感動表示，知道自己因詐欺案被抓，很被送到大陸去遭重判，能回台灣真的很謝謝辦案人員。最後被帶回台灣的10名嫌犯中，有8人遭聲押獲准，檢察官再根據相關事證將10人起訴，警方仍和越南密切聯繫，追查落跑的另外7名機房主嫌。

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