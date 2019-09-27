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影／災後700天！九寨溝27日恢復開放　新景點「雙龍海瀑布」登場

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記者蔡儀潔／綜合報導

繼前年7.0地震後，關閉超過700天的九寨溝景區今（27）早恢復開放，實行單日最大限量5000人次，首批入園的團客喝了民眾敬上的青稞酒後，進入景區。目前，九寨溝暫不接待散客，而且沒有現場售票，只能在阿壩旅遊網上，輸入二代身份證或護照等身份資訊預購門票。

▲▼ 九寨溝開放。（圖／澎湃新聞）

▲今日九寨溝景區風和日麗。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，歷經震後2年的恢復，九寨溝部分景觀再次恢復對外開放，包括既有的諾日朗瀑布，也有新景點雙龍海瀑布，截至上午9點，有2958人訂票，而「十一」7天長假期間，10月2日到5日的門票已售罄，其他時間段仍有餘票。

▲▼ 九寨溝開放。（圖／澎湃新聞）

▲準備入園的遊客。（圖／澎湃新聞）

首批入園的團客今早8點半通過臨時檢票口，登上第一輛旅遊觀光車。其中一對老夫婦表示，這是他們期待了2年的旅行，之前的地震讓計劃擱置，在得知開園的消息第一時間就趕到成都，報名了旅行團。

▼諾日朗瀑布 。（圖／翻攝自中新網）

▲▼九寨溝諾日朗瀑布 。（圖／翻攝自中新網）

據九寨溝風景名勝區管理局消息，景區實行全網實名制「一人一證、每日限購一張」預購，暫不接待散客，而且沒有現場售票，只能在網上實名制購票。局部開園門票、車票價格暫定為旺季（4月1日至11月15日）門票169元（人民幣，下同，約新台幣735元）/人、車票90元／人；淡季（11月16日至次年3月31日）門票80元（約新台幣350元 ）/人、車票80元/人。

▲▼四川九寨溝規模7.0強震，遊客奔逃，街道滿地碎石。（圖／翻攝微博）

▲九寨溝受創嚴重。（圖／翻攝自澎湃影片）

▲九寨溝發生規模7.0強震，遊客奔逃，街道滿地碎石。（圖／翻攝自微博、澎湃新聞）

九寨溝2017年8月8日發生7.0地震，景區多處受損，為保證遊客安全停止接待遊客，並於2017年11月，正式啟動震後恢復重建工作，2018年3月8日對外開放了部分景觀，但僅持續近4個月，同年6月28日，九寨溝管理局宣佈因地質災害風險再次閉園。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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