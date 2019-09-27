彰化敬老禮金縮水只發1千元綠營槓上了　　藍營：會債留子孫

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣久久重陽節前夕，發放敬老金爭議再度成為話題！一群長者上午群聚民進黨彰化縣黨部，原本期待可以領到近萬元過重陽，現在卻只剩1千元，要求民進黨出面替縣民「討」公道、要求恢復「三六九敬老金」，對此國民黨團受訪時強調，「不希望債留子孫」。

▲民進黨彰化縣黨部為長輩的敬老禮金縮水發聲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲許多名長者為重陽敬老金縮水要民進黨彰化縣黨部討公道。

民進黨彰化縣黨部近日接到許多民眾的電話，強烈要求民進黨出面替縣民討公道、要求恢復敬老金，邱建富懇切呼籲彰化縣長王惠美重新考慮儘早恢復發放369敬老金；邱建富表示縣長王惠美用沒錢為理由，史無前例的把前朝編列、議會也通過的三六九敬老金硬是删減時，民進黨彰化縣議會黨團雖然立刻強烈抨擊並表達反對之意，但護航王惠美的議員卻馬上公開反制，並大聲讚揚王惠美的作法實在失當。

▲民進黨彰化縣黨部為長輩的敬老禮金縮水發聲。

而前縣長魏明谷也在臉書粉專對此表示，我非常敬重長輩，關心他們的生活。一方面推動老人福利政策，如裝置假牙、日間照顧、老人共餐，還有目前長輩們最在意的369重陽敬老禮金，一方面積極開發彰化得天獨厚的風電產業，爭取燈會，用開源來辦好所有縣內的社福。

▲前縣長魏明谷也為敬老金縮水感到不當。

魏明谷無奈的說，目前的執政者，對我所推的政策幾乎全部推翻。重陽節將至，面對跟我訴苦抱怨的老人家及看到他們的失落神情，我只有更多的不捨與抱歉。

對此彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳澄清表示，有關彰化369社會福利，相信大家都想要照顧身邊的長者，但還是要評估自身的財政是否有能力可以支持，人常說冤有頭債有主，369政見是在魏縣長在任的時候提出的，在去年編列今年要執行的預算，原本要8億多才夠，結果也才編列7億多，連中低收入戶的法定預算也沒有編足，叫王惠美縣長如何來執行？

▲國民黨團書記長劉淑芳說明。

劉淑芳指出，並且債留子孫，拿孫子的錢給長者花用？站在縣府以及議會監督的立場，並不希望債留子孫，是把錢花在刀口上，最重要的是要給魚竿而不是只有給魚吃，更不是五天捕魚三天曬網，而是要讓長者長期都能夠受到很好的照顧，同時相信長者也希望縣議會的議員看緊縣府的荷包。

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