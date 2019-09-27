變態狼鎖定同一女…盜晾頂樓內褲　躲樓梯間搞出「嘉明味」又放回去

▲洪姓男子三度闖入鄰宅大樓頂樓，換穿鄰女洋裝內褲在樓梯間手淫射精內褲裡，女子驚覺報警查辦變態男。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子今年5月間開車經過蘆竹區某大樓，無故入侵至頂樓公共空間之曬衣場，竊取女子晾曬之洋裝、內褲至樓梯間，洪男換穿女子洋裝與內褲後手淫直至射精在內褲裡，隨後再將衣物放回晒衣場後逃逸，女子屢次察覺晾曬內褲沾染不明液體，報警調閱大樓監視器才驚覺洪男變態行徑；檢方27日偵結依公然猥褻、侵入住居等罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，49歲的洪姓男子分別於今年3月19日、5月初與5月13日，三度無故入侵蘆竹區某大樓頂樓曬衣場，竊取女子晾曬的女用洋裝、內褲，在樓梯間換穿後手淫，直接射精在內褲裡，然後悄悄放回晒衣場，以此方式公然猥褻。

女子直覺為何每次晾曬內褲都有不明液體痕跡百思不解，報警處理後，員警調閱大樓監視器畫面，發現洪男竊取衣物後跑到樓梯間，然後再將衣物放回晒衣場，三次都是洪男所為；洪男偵訊時坦承無故侵入住宅與公然猥褻犯行，檢方認為洪犯行明確，偵結依公然猥褻、侵入住居等罪嫌聲請簡易判決處刑。

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