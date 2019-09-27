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還沒結束！秋行軍蟲疫情持續燃燒　應變小組：目前為第二階段

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▲秋行軍蟲幼蟲以啃食玉米植株中心嫩的部位居多。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲最近雲林多個地區遭受秋行軍蟲肆虐，目前處於緊急防疫第二階段。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者周姈姈／綜合報導

自今年6月苗栗首次發現秋行軍蟲後，近日雲林縣臺西、麥寮和東勢等地區通報硬質玉米田區秋行軍蟲幼蟲的案件增加，其受秋行軍蟲危害程度比食用玉米還高；對此，應變小組指出，目前處於緊急防疫第二階段，疫情田區須依照標準程序強制噴藥，才能有效控制疫情。

截至昨(26)日為止，全國各縣市均有秋行軍蟲通報確定案件計608件；成蟲確定案例608件(共計捕獲1699隻)，目前已完成銷毀81件(21.79公頃)，藥劑防治456件(1692.04公頃)，其中金門藥劑防治案例即達277件(1626.70公頃)。

請繼續往下閱讀...

▲秋行軍蟲之亂。（圖／行政院農業委員會動植物防疫檢疫局提供）

▲截至9月26日為止，確定案例共有608案。（圖／行政院農業委員會動植物防疫檢疫局提供，下同）

針對秋行軍蟲案件，秋行軍蟲災害緊急應變小組於今(27)日11時舉行秋行軍蟲防治記者會，指出秋行軍蟲的防治管理策略會依照疫情發生情形、防治管裡技術整備狀況和農友防治教育宣導普及程度分為三大階段，目前處於第二階段強制噴藥，依通報、現勘、列管防治等步驟進行。

至於防治藥劑以及第一次施藥工資，均由政府經費支應，防治藥劑費用補助最多可達四次，農委會轄區改良場提醒，發生疫情田區應該做好防治工作，避免蔓延影響鄰田。

▲秋行軍蟲之亂。（圖／行政院農業委員會動植物防疫檢疫局提供）

▲秋行軍蟲災害防救編組。

那什麼時候才會進入第三階段呢？應變小組表示，須視整合性防治管理技術整備狀況和農友防治教育宣導普及程度而定，如果防治管理技術均已到位，應變中心則將邀集地方政府研商確定農友防治技術整備到位後正式宣布進入第三階段，屆時則由農民自主防治管理，政府不再列管，防治方法也由農民自行選用，但政府就再不主動提供藥劑及工資補助。

▲秋行軍蟲之亂。（圖／行政院農業委員會動植物防疫檢疫局提供）

▲秋行軍蟲通報、鑑定以及緊急防治作業流程圖。

農委會也在記者會中說明關於第三階段未來的防疫措施整備，主要包含四大關鍵，一為完成玉米和高粱的藥效評估，二為最重要的FAW整合性防治策略，三為地方政府和四所植醫SOP主動巡查，四為加強農民教育宣導，目前已經辦理宣導講習104場次，共計7688人參加。

最後應變小組也強調，關於秋行軍蟲之緊急防治工作，中央與地方政府應密切協同努力，地方政府更應依據中央緊急應變小組之指揮規劃全力配合執行，切勿自行決定防治期程，否則可能會影響整體防治成效。

 

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