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雲端最前線／「抽籤質詢韓國瑜」高雄市議會上演全武行

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市議會26日召開第三屆第二次定期大會，在民進黨質詢時，議員鄭孟洳要韓國瑜辭職專心選舉，隨後送上辭職書要他簽名，卻遭到國民黨團阻擋，雙方衝突瞬間引爆。此外，高雄市議會在新會期突決定用「抽籤」方式質詢韓國瑜，卻僅有前12席可保障質詢，讓綠營議員大酸「質詢市長竟要抽籤排順序」、簡直讓「民主開倒車」。《雲端最前線》27日邀請台北市議員李柏毅、永齡基金會執行長劉宥彤、資深媒體人林育卉、高雄市議員高閔琳(電話連線) 、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討國民黨延燒未完的爭議。

▲高雄市議員高閔琳、陳美雅互毆。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市議員高閔琳、陳美雅互毆。（圖／記者賴君欣攝）

對於「抽籤」質詢市長，高市議會表示，由於議會通過市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程，最晚在下午6點30分就要散會，勢必有議員無法如願上質詢台，但今年想質詢韓國瑜的議員眾多，因此才得以抽籤方式決定。

另外，值得注意的是，鴻海集團創辦人郭台銘先前提出退黨申請，25日卻遭到國民黨中常會通過台北市黨部決議慰留之提案。對此，郭台銘辦公室表示，郭台銘先生相當無奈，並再次強調絕不接受慰留，雙方既已分道揚镳，未來個人一切言行將與國民黨一概無關，從今爾後無黨一身輕，勿再彼此干擾及相互糾纏。《雲端最前線》27日邀請台北市議員李柏毅、永齡基金會執行長劉宥彤、資深媒體人林育卉、高雄市議員高閔琳(電話連線) 、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討國民黨延燒未完的爭議。

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《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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