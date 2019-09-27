雲端最前線／「抽籤質詢韓國瑜」高雄市議會上演全武行

新聞節目中心／綜合報導

高雄市議會26日召開第三屆第二次定期大會，在民進黨質詢時，議員鄭孟洳要韓國瑜辭職專心選舉，隨後送上辭職書要他簽名，卻遭到國民黨團阻擋，雙方衝突瞬間引爆。此外，高雄市議會在新會期突決定用「抽籤」方式質詢韓國瑜，卻僅有前12席可保障質詢，讓綠營議員大酸「質詢市長竟要抽籤排順序」、簡直讓「民主開倒車」。《雲端最前線》27日邀請台北市議員李柏毅、永齡基金會執行長劉宥彤、資深媒體人林育卉、高雄市議員高閔琳(電話連線) 、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討國民黨延燒未完的爭議。

▲高雄市議員高閔琳、陳美雅互毆。（圖／記者賴君欣攝）



對於「抽籤」質詢市長，高市議會表示，由於議會通過市長施政報告與質詢、市政總質詢等議程，最晚在下午6點30分就要散會，勢必有議員無法如願上質詢台，但今年想質詢韓國瑜的議員眾多，因此才得以抽籤方式決定。

另外，值得注意的是，鴻海集團創辦人郭台銘先前提出退黨申請，25日卻遭到國民黨中常會通過台北市黨部決議慰留之提案。對此，郭台銘辦公室表示，郭台銘先生相當無奈，並再次強調絕不接受慰留，雙方既已分道揚镳，未來個人一切言行將與國民黨一概無關，從今爾後無黨一身輕，勿再彼此干擾及相互糾纏。《雲端最前線》27日邀請台北市議員李柏毅、永齡基金會執行長劉宥彤、資深媒體人林育卉、高雄市議員高閔琳(電話連線) 、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討國民黨延燒未完的爭議。

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