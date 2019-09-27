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iOS 13.1更新要注意　非蘋果授權無線充電器充電功率下滑　

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▲iOS 13.1推出後，添加和優化了許多新功能，無線充電速度也改變了。（圖／翻攝自ChargerLAB網站）

▲iOS 13.1推出後，添加和優化了許多新功能，無線充電速度也改變了。（圖／翻攝自ChargerLAB網站）

記者趙正瑋／綜合報導

iOS 13.1推出後，優化許多新功能，不過無線充電速度卻是變慢了，iPhone 11系列在iOS 13時，充電功率達7.5W，但是更新至iOS 13.1後充電功率僅5W。

尤其，從iOS 13更新到iOS 13.1後，使用相同的無線充電器為iPhone 11充電時，iOS 13.1的充電速度下降到了iOS 13速度的70％。

此外，舊機型iPhone在升級至iOS 13後，續航力也變差。舉例來說，iPhone 11在iOS 13中充電功率達7.5W，可持續1小時40分鐘，相較之下，iPhone X充電功率7.5W時，卻只能維持20分鐘。

據《ChargerLAB》報導，更新iOS 13.1後，除了蘋果（Apple）授權的Belkin、Mophie、Native Union、Anker和Logitech等一些無線充電器還能維持7.5W外，其它品牌僅能維持5W的充電功率。

報導指出，蘋果似乎僅對自身授權的固定頻率電壓器啟用7.5W充電功能，其餘第三方產品則僅限於5W充電。

▼除了蘋果授權的一些無線充電器還能維持7.5W外，其它品牌僅能維持5W的充電功率。（圖／翻攝自ChargerLAB網站）

▲iOS 13.1推出後，添加和優化了許多新功能，無線充電速度也改變了。（圖／翻攝自ChargerLAB網站）

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