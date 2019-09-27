日《防衛白皮書》首提「出動戰機」護竹島主權　南韓召見日公使抗議

▲ 南韓及日本都宣稱最早探勘獨島（竹島）。（圖／南韓國防部）

記者陳宛貞／編譯

位於日本海的獨島（日稱竹島）實際由南韓政府控制，但日韓兩國皆宣稱宣稱擁有該島主權，存在領土爭議。根據日本防衛大臣河野太郎今（27日）公布的2019年版《防衛白皮書》，若竹島上空發生衝突事件，航空自衛隊可能緊急出動戰機，是日本首度透過白皮書暗示為竹島衝突動武的可能性。

事實上，這已經是日本第15次在白皮書中主張竹島為其領土，並不稀奇，但相較過去僅以口號宣稱擁有主權，此次卻明示可能採取軍事行動的挑釁言論。

南韓《韓聯社》指出，日本政府此舉是考慮到7月中國及俄羅斯軍機飛入南韓東海（我稱日本海）防空識別區（KADIZ），過程中俄國預警機入侵獨島附近南韓領空，南韓空軍戰機因此升空開火驅離的前例。

日本在《防衛白皮書》中「對侵害我國主權之應對措施」項目中，對中俄軍機闖入南韓防空識別區的事件寫道，「1架俄羅斯F-15預警機侵犯島根縣竹島領海上空，當時南韓戰機對俄國軍機開火示警。我國透過外交管道，對侵犯領空的俄國政府及為警告俄國而開火的南韓政府表示抗議。」

《防衛白皮書》指出，日本能夠應對侵犯領空行為的僅有航空自衛隊，「根據自衛隊法第84條，應由航空自衛隊優先採取措施。」日本自衛隊法第84條規定，若外國飛機違反國際法規或航空法、入侵日本領空，防衛省自衛隊有權採取必要措施驅離或使其降落。

另一方面，南韓國防部國際政策官李元翼27日召見日本駐韓使館國防武官、海上自衛隊上校渡部達也，抗議日本在《防衛白皮書》中對獨島爭議及《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）的論述，也對日方針對火控雷達照射事件及海上自衛隊缺席南韓國際閱鑑式相關論述表示遺憾，要求日方立即修正。