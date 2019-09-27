中高質詢兩樣情！江肇國批「韓國瑜輕鬆到能選總統」　盧秀燕忙到沒空接主委

▲高雄市議會質詢遭質疑刻意保護韓國瑜，台中市議員江肇國坦言，「台中比高雄疲累」。（圖／記者賴君欣攝）

記者李忠憲／台中報導

高雄市議會總質詢改為「抽籤質詢」引發外界譁然，市議會更自製開會時間表想證明高雄市議員質詢時間優於其他5都，市長韓國瑜接受監督時間也最長，卻遭台中市議員江肇國打臉。江肇國說，「台中市長在議會質詢遠比高雄市長疲累」，因為台中議會總質詢雖才10天，但市長備詢從上午9點半至下午3點50分，議員質詢市長施政報告「次數無上限」，議員質詢總時間17分鐘比高雄15分鐘多。跟高雄市長22天總質詢1天才去3小時相比，難怪韓國瑜市長「輕鬆到有時間去選總統！」

高雄市議會26日宣布議會總質詢，議員改採「抽籤質詢」惹議，市議會急忙公布自製的「直轄市六都各項質詢暨散會時間分析表」，表格中顯示，高雄市長在議會進行市長施政報告與質詢2天，每位議員15分鐘，第一天上午黨團有30分鐘，其他採登記制，晚上6點散會。而高雄市政總質詢共22天，每天上午9點半開始，至中午12點20分，每位議員可質詢50分鐘。

反觀台中市議會規則，市長施政報告與質詢1天，每位議員有5分鐘，同一議員質詢第2次就雖短成3分鐘，現場採按燈登記，不限次數，若主席裁示可挑燈夜戰至議員質詢完畢；台中市政總質詢共10天，每位議員50分鐘，時段為每天上午9點半至下午3點50分。不論是市長施政報告、質詢及市政總質詢，市長均需列席備詢。

▲台中市議員江肇國比較中高兩市長議會質詢時間，批韓「你已經夠輕鬆了」。（圖／江肇國服務處提供）

台中市議員江肇國表示，台中議會議員可以用馬拉松式發言了解市長施政，高雄每位議員卻只能講一次15分鐘，議程2天看似很長，總時數卻沒有台中市議會的1天。高市總質詢有22天看起來很長，但市長每天只需坐滿3小時，反觀台中市長早上9點半就要到議會，下午3點50分才能離開，以半天跟全天備詢來看，台中市長絕對比高雄市長辛苦得多。



他接著說，台中市除了2次質詢市長，另有3到5天的專案報告，可指定市民關切議題要求市長專案報告。高雄市議會這次定期會僅排定市長進行1天專案報告，2市長勞累程度與付出時間一比之下一目了然。

▲台中市長盧秀燕認真準備議會總質詢，上台答覆議員問題。（圖／台中市政府提供）

江肇國認為，市長盧秀燕在會期開始前就要努力準備施政報告、專案報告和總質詢，而韓市長行程就輕鬆許多，難怪盧市長連接韓國瑜競總台中市主委都沒時間，韓市長卻還可以輕鬆去選總統。他呼籲韓「已經夠輕鬆不要再喊累！」，也「不要再透過議會黨團運作，讓你有更多休息時間！」

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