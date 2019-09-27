濃煙整個盧昂都看的見　巴菲特旗下化工廠爆炸黑煙飄22公里

▲法國盧昂化學工廠爆炸，濃煙蔓延22公里。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

法國路博潤公司(Lubrizol)的化學工廠在26日凌晨發生大火，導致法國北部城市盧昂(Rouen)天空飄散刺鼻黑煙，蔓延將近22公里，迫使當地的學校關閉，塞納河也有遭到汙染的風險。當地民眾甚至表示「在盧昂的每個地方都看的見濃煙」。

根據法新社(AFP)報導，一直到當天下午，約200名的消防員才將火勢控制住，但要完全撲滅還需要一段時間。內政部長卡斯塔內爾(Christophe Castaner)表示，要將局面完全控制，可能需要數天，甚至數周的時間。

路博潤公司是美國股神巴菲特(Warren Edward Buffett)所擁有，專門製造潤滑油和燃油添加劑，而這間化學工廠距離10萬人居住的市中心只有幾公里。卡斯塔內爾表示，已經將最危險的物品移走，避免波及附近工廠引發爆炸，造成連鎖效應，「大火造成的濃煙已經擴散將近22公里，其中還夾雜對人體有害的化合物。」

盧德官員杜蘭德(Pierre-Andre Durand)建議附近居民不要食用未徹底清洗的蔬果，也不要觸摸地面上的煙灰。他也補充，燃料和廢水可能會溢出蓄水池流入塞納河，官方已經事先做好防汙染的措施。

距離盧昂15公里的小鎮普雷歐(Preaux)副鎮長布魯森(Jean-Claude Bleuzen)表示，人行道、汽車全都佈滿煙灰。在附近酒吧工作的安德(Marina Andre)也說，「濃煙真的非常驚人，不管在盧昂的哪個地方都可以看見。」

▲法國盧昂化學工廠爆炸，破壞存儲裝置、倉庫及行政大樓。（圖／達志影像／美聯社）

陸博潤公司說明，這場大火損壞一個存儲設備、一間倉庫以及一棟行政大樓。檢察官也表示，已經針對爆炸和起火的原因展開調查。