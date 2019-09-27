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阿嬤對WiFi過敏訂製銀銅防護罩：5G會殺了我！

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▲葛來德威爾把自己包得像木乃伊。（圖／翻攝自推特／@TheSun

實習記者崔子柔／綜合報導

英國一位70歲的奶奶葛來德威爾(Rosi Gladwell)宣稱對WiFi和電磁波過敏，「5G要出現了，一定會殺了我！」為此，她花了400英鎊（約台幣16000元）特製一個銀銅材質的睡袋，用來防範各種「過敏源」。

根據英國《太陽報》報導，葛來德威爾說在6年前開始出現「電磁波過敏症」(EMF sensitivity)，只要有人在身邊使用3C、電器產品，皮膚就會有被針扎的刺痛感，也有氣喘、身體虛弱的症狀，但把家裡的WiFi和無線電話機座關閉10分鐘後，身體就會恢復正常。

葛來德威爾為了閃避這些刺激，訂製一個價值約台幣16000元的銀銅睡袋，有次她和老公搭船前往西班牙，全程把自己包在睡袋裡，長達30個小時，另外，她花費200英鎊（約台幣8000元）特製一個偵測器，當她去餐廳或咖啡館等室內環境用餐時，可以先檢查哪個位置最安全，如果有戶外座位，她肯定會選擇那裡。

►他奶奶的美麗小秘訣

葛來德威爾指出，科學家說全世界有4%的人患「電磁波過敏症」，但這個數字是低估了。她成立了一個電磁波過敏症協會，共有12位病友加入，但有更多的人是身體被干擾得太嚴重而無法參加，「如果受電磁波影響的時間過長，一定要在家裡休息整整兩天，而且要關閉所有的電器，當然也不能看電視。」

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