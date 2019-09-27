研華結盟Acronis　合攻物聯網資安防護

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭廠研華（2395）宣布與資安防護龍頭Acronis簽訂全球經銷協議，9月起，研華將可於全球銷售Acronis True Image及OEM全系列產品。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華自2011年起與Acronis合作，擁有良好的夥伴關係，近年物聯網興起後，對於資安防護的要求下，亦驗證唯有Acronis的優質工業網路防護能力，才能滿足市場需求。

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Acronis的網路防護解決方案可因應網路防護五大面向：安全性、可用性、隱密性、真實性、防護性 (SAPAS)，不僅兼顧資料的安全性，且易於取得與復原，讓 Acronis 解決方案的使用者可擁有獨特的優勢。

研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台中，原就有多款軟體搭載Acronis網路防護功能，未來將Acronis的備份功能整合至研華遠程維運管理軟體WISE-PaaS/DeviceOn中；另將符合「可信賴運算組織」（Trusted Computing Group, TCG） Opal規範的Acronis備份功能，內建至研華固態硬碟SQFlash中，以進一步強化產品資料安全。