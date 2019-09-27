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中和公寓縱火案害死9命　家屬批：不判死就沒公平正義

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▲▼中和出租公寓縱火案兇手李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火案兇手李國輝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年間發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審均遭判死刑，案經撤銷發回，高院更一審27日首度開庭審理。李男在庭上仍否認具有殺人故意，請求改判。但家屬痛批，「9條人命耶！如果不判死，就沒公平正義了！」

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路一處出租公寓，在晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（51歲）。他自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，為了逃避幻聽還多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，雖然他辯稱有聲音要他放火，但檢警仍依殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一審將他判處死刑。上訴二審後，高院二審也將他判處死刑。但經最高法院撤銷發回，由高院進行更一審。

更一審27日首度開庭，李男出庭時沒有多說話，律師則主張，李男為緬甸華僑，不懂中文，警詢、偵查期間均未有通譯協助翻譯，違反正當法律程序原則；另外也請求法院調閱案發地出租公寓是否違反相關建築法規，屬於違建，才會導致放火後，眾人來不及逃生的意外。

至於被害人家屬則非常不滿，在庭上痛批李男犯案均未道歉，甚至開庭時還威脅證人，絲毫沒有悔意，如果不判處死刑，公平正義何在？家屬出了法庭後，更大罵李男裝蒜，在台灣生活18年，完全聽得懂中文，偵查、一審時，李男完全可以中文溝通，但卻在更審時裝聽不懂。家屬更罵「如果台灣法律變成這樣，殺人都可以逃過死刑的話，那大家都可以幹了。9條人命耶！」

▼遭李國輝縱火燒死胞兄的張姓男子，庭外痛批李國輝裝蒜。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼遭李國輝縱火燒死胞兄的張姓男子，庭外痛批李國輝裝蒜。（圖／記者吳銘峯攝）

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