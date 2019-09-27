陸客不來！7成華語導遊喊苦湧失業潮　交通部祭3招補助轉型

▲陸客限縮讓華語導遊供過於求。（資料圖／記者張一中攝）

記者胡順惠／台北報導

隨著2020年大選將近，陸客來台旅遊人數不斷限縮，目前台灣導遊領照約4.3萬人，其中華語導遊共3.2萬人，佔比高達7成，將面臨失業衝擊，導遊協會日前向交通部提議，只要聘用合格導遊的團每日給予1000元補助。交通部27日拍板祭出3招救華語導遊生計，包含規劃研究獎助人才培訓計畫、依秋冬國旅補助方案4協助相關公協會、輔導及補助華語導遊報考外語導遊等，協助受衝擊之華語導遊維繫生計並擴大服務市場。

觀光局數據顯示，導遊人數高達4萬2546人，其中華語導遊人數最多為3萬2754人，佔比接近76%，目前就業1萬5000人，陸客縮減導致許多華語導遊面臨失業情形；反觀政府力推的新南向國家導遊則不到500人，占比僅0.8％，導致華語導遊供給於求、外語導遊嚴重斷層的現象。

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中華民國觀光導遊協會月初向交通部請願，許多華語導遊失業，家庭生計受困，政府9月推出的秋冬遊補助措施，對遊覽車、飯店、旅行社業者都有幫助，唯獨漏掉導遊，希望可以納入秋冬遊補助的解決方案中，聘用合格導遊的團每日給予1000元。

交通部長林佳龍指示觀光局研議後，預計將提出研究獎助人才培訓計畫、依秋冬國旅補助方案4協助相關公協會、以及輔導及補助華語導遊報考外語導遊等3措施，協助受衝擊之華語導遊維繫生計並擴大服務市場。

觀光導遊協會日前向林佳龍陳情時表示，導遊是觀光產業的第一線，也是觀光產業的勞工階級，甚至是另類「外交人員」，透過接待或引導將台灣的美好介紹給旅客。他訴苦，目前導遊人數高達逾4萬2千人，華語導遊人數就占3萬2千多人，來台陸客減少，導致多數華語導遊家庭生計受困。

導遊協會感嘆，政府目前實施「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，對旅行社、遊覽車、餐廳、飯店、購物店都有所幫助，但卻遺漏了導遊人員。建議秋冬國旅獎勵計畫，要求旅行社聘用導從事導覽解說服務，並補助導遊考上外語導遊考試，在工作上多一層機會。

據瞭解，林佳龍收到陳情後，隨即指示觀光局加速研商，替受影響的導遊提供「緩衝筏」，避免這些從業人員生計困頓。根據觀光局目前研議，預計可依秋冬國旅方案4「獎助公協會舉辦活動」協助導遊團體；若導遊團體提出人才培訓等計畫，觀光局也會以獎助方式協助；另外，也將輔導並補助華語導遊考取外語導遊的報名費等。

至於是否要求國旅團體聘用華語導遊，據瞭解，觀光局評估恐因此影響專業國旅領團人員工作機會，反而衝擊更多從業人員，目前對此方案傾向保留，但在林佳龍指示下，仍將持續研議協助導遊人員的相關方案，例如在培訓期間評估補助津貼，另與勞動部商議合作，協助職業工會或個人的培訓人才補助。

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